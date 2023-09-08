世紀暴雨｜連續1周下雨 16款去濕湯水合集　健脾去腫解疲勞減濕重

黑雨水浸，世紀災難一般，未來一星期天氣預測仍是下雨，濕度高，想為身體去掉濕氣，除了紅豆及薏米外，去濕湯水可助一臂之力。女生最怕的水腫問題，亦可能由「濕」所致，濕重的表癥有水腫，水腫令體液流動不暢順，又加重濕狀，形成惡性循環。潮濕的天氣促使濕重，容易使人特別疲倦、無精神、以下去濕湯水最適合飲用。



註冊中醫師邱穎琳曾於受訪時表示，若人體的陽氣不通，更易受潮濕天氣的影響，加重身體的濕氣，出現身體困重、浮腫、疲倦、昏昏欲睡、胸悶、腹脹及大便稀薄等。假如平日有濕重問題的人，在潮濕天氣下，不適的症狀更嚴重。濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如飲用去濕湯水。

1 老黃瓜茯苓扁豆衣湯︰健脾去濕，減春困疲勞不適。

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

2 姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯︰健脾補腎，滲濕，消水腫。

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

3 佛手瓜蘋果花豆湯︰清熱去濕，適合一家大細。

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

花生眉豆木瓜雪耳湯︰春天保健湯水，去濕健脾，潤肺消滯。

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

5 蓮藕綠豆薏仁湯︰利水去濕，清熱消暑，去水腫。

6 蓮藕眉豆花豆湯︰強效去濕，抗疲勞抖擻精神。

蓮藕眉豆花豆湯食譜

7 鮮土茯苓五子毛桃湯

材料（2-4人分量）：鮮土茯苓1斤、五子毛桃1扎、扁豆半兩、水10碗。



做法：將五子毛桃、扁豆洗淨，鮮土茯苓去皮切塊，洗淨。水滾後轉慢火煲1.5小時。



功效︰健脾去濕，行氣利濕，紓緩濕疹及皮膚過敏。



鮮土茯苓五子毛桃湯可祛濕，舒緩濕疹。（資料圖片/韓詠儀攝）

8 茯苓白朮冬瓜薏仁湯︰利濕清熱，健脾益氣。

茯苓白朮冬瓜薏仁湯食譜

9 五指毛桃山藥湯

材料（2-4人分量）：麥冬9克、山藥20克、五指毛桃30克、茯苓15克、薏仁20克、陳皮6克、可加瘦肉半斤。



做法：9碗水浸材料20分鐘，以大火煮滾，轉細火煲1至1.5小時，加入少許鹽調味。



功效︰健脾養胃，紓緩水腫，適合日常保健。



五指毛桃山藥湯袪濕強身。（韓詠儀攝）

10 竹䉀茅根馬蹄湯 ︰利尿除濕，清胃肺濕熱。

竹䉀茅根馬蹄湯食譜

11 消暑冬瓜蠔豉排骨湯︰去濕去水腫，滋陰養顏。

12 粉葛鯪魚湯 ︰健脾去濕，清熱，去骨火。

粉葛鯪魚湯食譜

13 腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯︰全家啱飲，潤肺去濕。

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

14 老黃瓜薏米豬𦟌湯︰去濕利水，抗疲勞。

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜

15 淮山蘿蔔排骨湯︰健脾補腎，除濕困。

淮山蘿蔔排骨湯食譜

16 粉葛赤小豆白扁豆湯

中醫常說濕，其實也有「外濕」及「內濕」之分，兩者會相互影響，即中醫理論中的「同氣相求」，內濕重會較容易感受外濕，而外濕又可傷及脾臟，長期會損傷脾陽，導致脾臟消化吸收功能轉差，加劇濕氣積聚。不過，「外濕」及「內濕」有何分別？各自的成因及表現會是怎樣？

按圖多了解外濕及內濕的分別，你傾向是哪一種？

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記者曾向註冊中醫師陳圳堅查詢，陳醫師解釋：「脾主運化，運化指消化，運送，轉化食物和水分，使它們變成身體內所需的營養。當脾虛弱，運化水濕的能力下降，身體會容易有水濕停留，好比身體內在的抽濕機壞了，於是影響脾功能進一步下降，形成惡性循環。脾虛致濕重，脾更虛；濕更重。」故此去濕亦要健脾，必須同步進行，治標兼治本。