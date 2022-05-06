平底鍋檢測｜日本雜誌評測15款平底鍋　無印排尾2第7位香港都有售

平底鍋是廚房中必備的單品，其中深型平底鍋的用途多樣，煎炒煮炸皆適合。日本雜誌《LDK》測試日本市面上15款深型平底鍋，其中2款獲得最高評分，熱力均勻度更獲滿分，大部分亦可網購運送至港。



日本雜誌《LDK》測試日本市面上15款深型平底鍋，其中2款獲得最高評分，（LDK官網）

坊間不同品牌的平底鍋標榜防黐底及傳熱速度快，試用過後才發現與廣告所說的有出入。日本雜誌《LDK》測試日本市面上15款深型平底鍋，其評分準則一共有四項，分別是：塗層耐用性、熱力均勻度、傳熱速度及整體用後感，其後在每個評分準則再選出一款表現最佳的深煎鍋。

深型平底鍋評分準則：

1. 塗層耐用性

利用鋼絲刷摩擦塗層約1000次，再嘗試用該平底鍋煎蛋，測試會否黐底。



2. 熱力均勻度

利用平底鍋煎熱香餅，比較熱香餅的光澤度、紋理和橫切面，以測試該鍋的熱力均勻度。



3. 傳熱速度

於鍋內加入水，測試水滾所需的時間。



4. 整體用後感

比較平底鍋的重量、手柄設計、清潔難易度及容量。



請按圖看各評分準則獲得最高分的平底鍋：

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塗層材質、厚度是耐用關鍵 2款獲最高評分

是次測試中，共2款平底鍋獲得最高評分，分別是DOSHISHA evercook α 深型平底鍋和Ballarini深型平底鍋，在各方面的評分準則均獲得A級或以上。此外，《LDK》建議應選用含鈦和人造鑽石等材質的平底鍋，因熱力均勻度較佳，而且層數較多，相對減低出現耗損後黐底的情況。

平底鍋最為傳統採用無石紋或顆粒紋的PTFE塗層易潔鑊，塗層顏色為黑色或灰色。（林若勤攝）

請按圖看日本雜誌《LDK》對15款深型平底鍋的評分排名（由評分低至高排序）︰

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資料來源：日本《LDK》