奄列食譜｜料理達人流心奄列7貼士　加牛奶更易成功掌握黃金3秒？

奄列很多人都愛吃，你心目中最完美的奄列又是如何？日本一位料理YouTuberツナボーイ，就教大家做流心奄列的神技！蛋皮滑溜，一切開就見軟嫩的半熟蛋流出，看得令人垂涎。他把整奄列的過程分為3步，除了要加牛奶外，ツナボーイ指要做出成功奄列，6成靠技巧，4成靠工具，到底用什麼樣的鑊會最好？



日本料理YouTuberツナボーイ形象趣怪，戴著魚頭頭套煮餸，加上誇張表達方式，廣受歡迎。他其中一條片是教網民煎奄列，外表完美無瑕，美得像道具一樣，影片至今獲超過350萬人收看。除了基本材料外，他特別加入了牛奶，原來它有著關鍵作用，就是減慢雞蛋凝固的速度，對新手來說更易掌握。

奄列所需材料，有蛋3隻、牛奶1湯匙、油1茶匙、鹽少許和胡椒少許。（YouTube截圖：ツナボーイ）

請按下圖睇完美奄列步驟：

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把奄列切開，半熟蛋立即湧出。（YouTube截圖：ツナボーイ）

ツナボーイ急不及待試食。（YouTube截圖：ツナボーイ）

如果你喜歡的話，也可蘸茄汁同吃，做法似蛋包飯。（YouTube截圖：ツナボーイ）

ツナボーイ流心奄列食譜



材料：

蛋3隻

牛奶1湯匙

油1茶匙

鹽少許

胡椒少許



做法：

1.把蛋拂勻，加鹽、胡椒和牛奶。

2.在18cm的平底鑊加入油，油溫夠熱後倒入蛋，右手揸筷子攪拌蛋、左手揸鑊前後移動。當蛋皮已熟，而內層的蛋稍稍凝固後，就要把鑊離火，靠餘熱去煮蛋。

3.轉用矽膠刮把蛋皮刮出，讓奄列對摺，並塑成欖形；再將鑊向前傾，輕輕把鑊放近爐邊，烘烤接口位的部分。

4.翻轉蛋，以大火煎3秒，最後把蛋傾向鑊邊，塑出更完美的曲線，即成！



資料來源：ツナボーイ