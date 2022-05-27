Gi味俱全｜黃淑儀黃金涼瓜食譜　免鹽醃汆水1步保持翠綠去苦味

涼瓜對某些人來說太苦，難以入口，可夏天是瓜果當造的季節，試試涼瓜也無妨吧。怕太苦的話，黃淑儀（Gigi姐）就建議可以先從「黃金涼瓜」這個製法開始，還介紹了一些揀涼瓜及去苦的方法。



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了黃金涼瓜的做法，「黃金」是指將鹹蛋黃與食材拌勻，近年有黃金蝦、黃金炸魚皮等等，而這道菜就是黃金涼瓜，Gigi姐說認為這算是入門級的涼瓜料理，先走油，再與鹹蛋黃同吃，並不會太苦。

Gigi姐說，希望本身不喜歡吃涼瓜的朋友，也能從黃金涼瓜入手。

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黃淑儀黃金涼瓜食譜



材料：

涼瓜1個（去瓤切片）

吉士粉2湯匙

鹹蛋黃6個（隔水蒸熟，約10分鐘）

蒜茸1湯匙

紹興酒2湯匙



做法：

1.涼瓜去瓤、切片、沾上吉士粉，用炸篩隔走多餘的粉，放入油中，走油，撈起。

2.趁熱用叉壓碎鹹蛋黃。

3.用2湯匙油爆香蒜茸，加入蛋黃茸，炒至蛋黃起泡。

4.加入涼瓜回鑊，沾上鹹蛋黃，灑胡椒粉，灒酒，快炒幾下即可。



以下還有一個《香港01》的黃金涼瓜食譜，各位同樣可參考。

【鹹蛋苦瓜食譜】苦瓜除苦味有秘訣 自煮家常菜平到笑