Gi味俱全｜黃淑儀黃金涼瓜食譜 免鹽醃汆水1步保持翠綠去苦味
撰文：鄧穎琪
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涼瓜對某些人來說太苦，難以入口，可夏天是瓜果當造的季節，試試涼瓜也無妨吧。怕太苦的話，黃淑儀（Gigi姐）就建議可以先從「黃金涼瓜」這個製法開始，還介紹了一些揀涼瓜及去苦的方法。
黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了黃金涼瓜的做法，「黃金」是指將鹹蛋黃與食材拌勻，近年有黃金蝦、黃金炸魚皮等等，而這道菜就是黃金涼瓜，Gigi姐說認為這算是入門級的涼瓜料理，先走油，再與鹹蛋黃同吃，並不會太苦。
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黃淑儀黃金涼瓜食譜
材料：
涼瓜1個（去瓤切片）
吉士粉2湯匙
鹹蛋黃6個（隔水蒸熟，約10分鐘）
蒜茸1湯匙
紹興酒2湯匙
做法：
1.涼瓜去瓤、切片、沾上吉士粉，用炸篩隔走多餘的粉，放入油中，走油，撈起。
2.趁熱用叉壓碎鹹蛋黃。
3.用2湯匙油爆香蒜茸，加入蛋黃茸，炒至蛋黃起泡。
4.加入涼瓜回鑊，沾上鹹蛋黃，灑胡椒粉，灒酒，快炒幾下即可。
以下還有一個《香港01》的黃金涼瓜食譜，各位同樣可參考。
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