香料營養｜減肥防便秘15款高纖香料配菜排名　芫荽第10助降血糖

芫荽、蔥、蒜等辛香料常被認為是配菜，其實它們的纖維含量高，絕對是高纖蔬菜，有助預防便秘，使排便暢順。



台灣營養師程涵宇在社交平台列出最高纖的15種辛香料配菜，雖然它們的營養價值豐富，卻經常被人忽視，丟棄一旁，乏人問津。芫荽、薑或有時成料理的主角，但一般是「芫荽控」、「薑迷」才會鍾情的特色美食。然而，料理配菜的味道和營養價值不一定比主菜遜色，它們除了能增加食物風味，還能提供良好的膳食纖維來源。

料理配菜除了能增加食物風味，還能提供豐富的膳食纖維。（Unsplash）

膳食纖維7大好處 助減重防便秘腸癌

程涵宇營養師表示，多補充膳食纖維有助減重、降低患糖尿病及大腸癌的風險，至少有7個好處，包括幫助減重，助減低食慾，增加飽腹感、提高胰島素敏感性及血糖穩定，降低患2型糖尿病的風險、促進腸道蠕動，預防便秘、降低患大腸癌的風險等等。

按圖了解膳食纖維7大好處︰

+ 3

15款高纖辛香料配菜排名 刺蔥榜首青蔥末席

據香港衛生署衛生防護中心的資料，青少年及成年人的每日膳食纖維攝取量應不少於25克，而兒童每日應攝取膳食纖維量則較低，攝取量應為兒童的年齡加5克。而配菜中最高纖的是刺蔥，每100克含16.8克纖維，刺蔥又名茱萸，外觀與香椿相似，有強烈香氣，與花椒、薑並列為「三香」，大型網購平台有刺蔥粉購買，適合燒烤、佐肉、涼拌與拌麵，也可用來入菜、調味，任何炸、烤類料理灑上刺蔥粉後風味直接提升。至於，每100克大蒜、芫荽、青蔥分別含4.2克、3.2克、2.5克纖維不等。烹調料理時多用天然的辛香料，能補充膳食纖維，亦能減少使用鹽降低鈉質攝取。

按圖了解15款高纖配菜排名︰

+ 11

參考資料︰程涵宇營養師FB

膳食纖維有哪些好處？ 1.幫助減重、2.助減低食慾，增加飽腹感、3.提高胰島素敏感性及血糖穩定…… 辛香料配菜的纖維高嗎？ 台灣營養師程涵宇列出最高纖的15種辛香料配菜，營養價值豐富。 哪些辛香料配菜有豐富纖維？ 1.刺蔥、2.紅辣椒、3.紫蘇、4.薄荷……

芫荽功效｜補腦護心降血糖6大健康好處 5類人慎吃芫荽番荽有別？

按圖了解吃芫荽的6個健康好處︰