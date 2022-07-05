漢堡扒貼士｜漢堡扒飽滿多汁5貼士冷藏半小時　煎太陽蛋切忌這1步

漢堡扒是不少入廚新手都會挑戰的菜式之一，配蛋白飯、咖喱或紅酒汁等都很美味，雖然看似難度不高，把免治肉搓勻再煎便行了。一塊好吃的漢堡扒，最起碼要鬆軟有肉汁，一位料理達人在日本節目中，就示範了一個完美漢堡扒，不但脹卜卜，切下去會回彈，一切開還有滿滿的肉汁！



在日本綜藝節目《生活小貼士2》（得する人損する人）其中一集，請來有「五色戰士」之稱的料理達人水田信二做嘉賓。他在專業廚師學校畢業，曾於神戶人氣和食料理工作五年，再在老字號西餐廳工作兩年，是藝能界少有擁有專業廚師執照的料理達人。

水田信二是藝能界的料理達人，曾任7年專業廚師。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

節目組安排兩位女藝人跟他學習煎漢堡扒，鈴木奈奈經常為老公下廚，但對方卻很少稱讚她的廚藝。她端出了自己做的漢堡扒煎蛋，賣相平平，而五色戰士就運用自己的方法，用差不多材料煮出一份更高級更漂亮的漢堡扒。

請按下圖睇五色戰士整多汁漢煲扒的貼士：

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煎太陽蛋秘技 切忌加水冚蓋

完成漢堡扒之後，五色戰士還示範了煎太陽蛋的做法，色澤鮮艷像食物模型，到底又有何秘訣？鈴木奈奈煎蛋時加入水再冚蓋煎，五色戰士就說這個做法大錯特錯。

完美的太陽蛋，美得像道具一樣。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

請按下圖睇煎太陽蛋秘訣：

五色擺盤技巧 輕鬆營造高級感

五色戰士的名字由來，是因為他擅於擺盤，即使是簡單的食材，花心思構想一下擺位，看起來也會馬上升格。他今次用齊五種顏色來伴碟，分別是青、黃、紅、白、黑，依次即是菜、蛋、切碎的糖漬紅蘿蔔、薯仔和漢堡扒。五色戰士建議把薯仔切成圓筒形，營造出高級感，並以堆成小山丘的沙律菜來代替墊底生菜。更重要的是，漢堡扒和太陽蛋不要煎得太大，也不要置中，反而該放在碟的側邊位置，透過「留白」預留位置淋上醬汁等，色彩更豐富。

經過五色擺盤後，漢堡扒煎蛋看起來像高級料理！（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）