韓國人最愛即食麵排名｜唯一碗麵上榜冠軍實至名歸？4招煮法秘技

韓國即食麵種類多不勝數，縱然主要以辣為主，但仍有過百款的搭配如有辣、不辣、有湯、沒有湯、韓式、中式等。世界即食麵協會（World Instant Noodles Association，簡稱WINA）早前公佈了「2022韓國人最愛即食麵排名」，發現韓國人的口味與香港人頗為相似，共4款都一同上榜！



韓國人平均五日吃一次即食麵

韓國人生活不能離開即食麵，曾有統計每位韓國人年吃75包即食麵，平均約5天吃一次。他們更會將即食麵當作餸菜，配上白飯一同食用；或者當作是零食，在嘴饞時「煮個麵自己食」。韓國人的即食麵文化如此受歡迎，除了與自身的歷史相關外，生產商出產的口味貼合當地人喜好，如海鮮辣湯、泡菜湯、炸醬麵等，味道就跟實物很相似。

韓國對即食麵非常喜愛，街邊更有小店專門煮即食麵！（unsplash）

韓國即食麵生產商每年都會出產新口味為大眾製造驚喜，不過看來新款的還是敵不過傳統口味。根據WINA公佈的「2022韓國人最愛即食麵排名」發現全十位都是經典口味，第一位也是韓國人最愛的「農心辛辣麵」。早前香港網民票選10款最好吃韓國即食麵，細看兩個排行榜，原來大家喜愛的口味也很相似，如「三養辣香雞撈麵」、「不倒翁真拉麵」等，而且上榜的即食麵全都可在香港找到！

請按圖看2022韓國人最愛即食麵排名：

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2022韓國人最愛即食麵排名

10. 倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵

9. 三養辣香雞撈麵

8. 三養拉麵

7. 八道辣拌麵

6. 農心安城湯麵

5. 辣牛肉湯碗麵

4. 農心浣熊辣味烏龍麵

3. 農心炸醬麵

2. 不倒翁真拉麵

1. 農心辛辣麵



韓國即食麵收藏家 分享煮麵秘方

朴熙是一名即食麵包裝收藏家，他不止喜歡收藏包裝袋，更有煮麵的獨門秘方，隨身帶備不同煮麵工具，務求隨時隨地都可以享用自己滿意的即食麵。朴熙曾在韓國節目中《第六感》分享其秘方，更指不同形狀的麵餅在口感上是有分別。

入廚貼士｜韓國專家教煮即食麵淥杯麵5大貼士 杯麵倒轉先加水？

請按圖看收藏家朴熙煮即食麵的步驟：

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每個人都有自己的煮麵秘方，不過若想嘗試最正宗、最好吃的韓國即食麵，一定是跟包裝指示的步驟。雖然看似是說廢話，但的確不同韓國牌子的即食麵製造商也是這樣說，下次煮麵時不坊嘗試跟著包裝指示，或者會帶來另一番風味。

（unsplash）

資料來源：2022년 한국인이 가장 선호하는 라면 브랜드 TOP 10