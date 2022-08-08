晚吹空肚講宵夜｜梁祖堯花甲燒賣食譜 喻百年好合3材料鮮味滿瀉
撰文：鄧穎琪
出版：更新：
燒賣是很多香港人的心頭好，有魚肉燒賣、豬肉燒賣等等，花甲燒賣你又有沒有試過？梁祖堯就在節目上分享花甲燒賣的食譜，只需3種材料就整到！
ViuTV的《晚吹空肚講宵夜》節目早前一集以「婚禮兄弟姊妹」為題，當然講到結婚之類的話題，梁祖堯就介紹了一個叫「百年好合」的簡易菜式，原來即是花甲燒賣，「合」是指花甲殼開開合合。這源自順德的料理製法極方便，所指的「燒賣皮」，原來就是花甲殼，內裡釀著啖啖肉的花甲肉丸，讓人口水直流！
請按下圖睇花甲燒賣的所需材料和製作步驟：
+7
梁祖堯花甲燒賣食譜
材料：
花甲
免治豬肉
葱
做法：
1.先煮熟花甲至開口，起肉，並與已調味的免治豬肉混合。
2.把花甲與豬肉搓成肉丸狀，釀到花甲殼裡。
3.花甲燒賣下鍋，加蓋蒸熟。
4.花甲燒賣上碟後，灑上葱花和熟油，即成。
土瓜灣美食｜超足料花甲粉鮮甜無沙！絕配粉絲吸汁 免費加芫荽【辣椒膏炒花甲食譜】10分鐘簡易泰國菜 泰式萬能醬炒蜆超惹味花甲絲瓜食譜｜清甜鮮味10分鐘簡易家常菜 揀勝瓜1搖即知老或嫩?【晚吹空肚講宵夜】梁祖堯瀑布鮮奶麻糬 3種材料製出煙韌滑溜感