晚吹空肚講宵夜｜梁祖堯花甲燒賣食譜　喻百年好合3材料鮮味滿瀉

燒賣是很多香港人的心頭好，有魚肉燒賣、豬肉燒賣等等，花甲燒賣你又有沒有試過？梁祖堯就在節目上分享花甲燒賣的食譜，只需3種材料就整到！



ViuTV的《晚吹空肚講宵夜》節目早前一集以「婚禮兄弟姊妹」為題，當然講到結婚之類的話題，梁祖堯就介紹了一個叫「百年好合」的簡易菜式，原來即是花甲燒賣，「合」是指花甲殼開開合合。這源自順德的料理製法極方便，所指的「燒賣皮」，原來就是花甲殼，內裡釀著啖啖肉的花甲肉丸，讓人口水直流！

請按下圖睇花甲燒賣的所需材料和製作步驟：

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三位主持人爭住試燒賣！

梁祖堯花甲燒賣食譜



材料：

花甲

免治豬肉

葱



做法：

1.先煮熟花甲至開口，起肉，並與已調味的免治豬肉混合。

2.把花甲與豬肉搓成肉丸狀，釀到花甲殼裡。

3.花甲燒賣下鍋，加蓋蒸熟。

4.花甲燒賣上碟後，灑上葱花和熟油，即成。

