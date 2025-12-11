螞蟻上樹食譜｜四川名菜肉碎炒粉絲、滴油不放粉絲勿浸凍水？

螞蟻上樹食譜，家喻戶曉的四川菜，粉絲吸滿了各材料的精華且帶有微微的辣香，的確好下飯。肥媽示範了這一道惹味菜，快手之餘對新手可說是毫無難度。她更加了一樣材料令菜式的味道錦上添花。



螞蟻上樹做法不需要落油！

螞蟻上樹即是免治豬肉炒粉絲配以辣豆瓣醬及料頭調味，基本上15分鐘便可完成。以往炒餸少不了落油，但肥媽強調這菜式是可以「滴油不沾」全因免治豬肉帶有不少油分，燒熱鍋後先爆香豬肉令豬油全釋出，其分量已足夠炒餸而且香氣及味道比菜油更香口。肥媽提醒如擔心黐底可選用易潔鑊。

肥媽指免治豬肉帶有不少油分，爆香後已有足夠油分。（YouTube@肥媽Maria Cordero截圖）

螞蟻上樹特色:加蝦米鮮甜味增倍

由於螞蟻上樹是一道四川菜，味道當然偏辣，不過肥媽稱怕辣的可以用蠔油取締辣豆瓣醬，一樣可以。此外，肥媽版本還會加入蝦米碎一同爆炒，增加口感同時亦為菜式提供鮮甜味。片段中她用了中蝦米需要浸軟後切碎，建議可用細小的蝦米，不用切碎且經濟實惠。

肥媽版本的螞蟻上樹會加入蝦米碎一同爆炒。（YouTube@肥媽Maria Cordero截圖）

螞蟻上樹之名的來源？

明明是豬碎炒粉絲為何有「螞蟻上樹」之名？此名是來自中國文學作品元朝關漢卿雜劇代表作《竇娥冤》，竇娥被冤枉殺人後遭受處決，當時六月時節竟下起霜雪，情況極罕見，代表內有冤情。而這部雜劇其中一段小插曲，正是說竇娥煮了肉碎粉絲之後，其奶奶因老眼昏花看不清楚，將之命名為「螞蟻上樹」。

「螞蟻上樹」是來至過中國文學作品《竇娥冤》。（資料圖片）

螞蟻上樹食譜

螞蟻上樹主要材料：

免治豬肉、蝦米、粉絲、辣椒粒、蒜蓉、蔥頭、芫荽、辣豆瓣醬、蠔油、麻油、糖

螞蟻上樹主要做法：

1. 中火燒熱鍋，加入免治豬肉爆香，令豬油釋出。

2. 加入已浸軟的蝦米爆香。

3. 加入蔥頭、芫荽、辣椒粒及蒜蓉略炒，加入辣豆瓣醬拌勻。

4. 加入已浸軟的粉絲拌勻。

5. 加入熱水、蠔油及麻油拌勻，加糖並加蓋煮至收水。

6. 灑上蔥粒、辣椒粒即成。