煮白蘿蔔貼士｜煮前多1步軟腍入味快速索汁　慳2/3時間保持挺身

白蘿蔔通常會放湯煮，例如：車仔麵、火鍋、燜牛腩、關東煮等。不論是何種食法，美味的關鍵就是要入味、軟腍，又不會煮得爛茸茸。有日本料理達人就傳授一招，只要煮白蘿蔔前多做一步，放湯煮時，湯汁的香味就能滲入蘿蔔心內，非常入味！



煮蘿蔔貼士｜白蘿蔔入味不爛秘訣 只花平時1/3時間

日本綜藝節目《生活小貼士2》（得する人損する人）其中一集，請來了曾出書分享家務百科的「家務A夢」做嘉賓，分享煮關東煮的幾個小秘技。例如以1/3時間煮出同樣夠味的關東煮湯底、白蘿蔔煮得入味不爛等。原來，白蘿蔔想更索湯、裡裡外外都入味的話，秘訣是要先切片冷藏！

一般關東煮都會用鰹魚湯或昆布湯，而家務A夢卻用白高湯及蠔油。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

一般關東煮都會用鰹魚湯或昆布湯，而家務A夢卻用白高湯（按包裝指示稀釋）及蠔油，蠔油的蠔皇素跟白高湯的海鮮原料很配合，鮮味濃度皆會提升。

左邊的是關東煮店的白蘿蔔，有時可能煮得太軟而爛茸茸，右邊的是用家務A夢方法煮的蘿蔔，軟腍卻能保持挺身。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

煮白蘿蔔貼士｜白蘿蔔想更索湯入味，為什麼要切片冷藏？

冷卻成冰的白蘿蔔，比一般白蘿蔔咬起來口感更軟，亦更易煮腍和入味。家務A夢解釋，白蘿蔔的纖維本身有細胞壁包住，冷卻成冰能破壞細胞壁，味道更易滲進去。

請按下圖睇為何冷藏成冰的白蘿蔔能做到這個效果：

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一般的白蘿蔔，有細胞壁保護，湯底味道沒那麼易滲入。當白蘿蔔結冰後，細胞外面的薄膜會遭破壞，湯底可以在短時間內滲透到白蘿蔔裡面。冷卻成冰的白蘿蔔，連中間部分都滲入了湯底。