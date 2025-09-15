炒通菜貼士｜名廚教30秒炒通菜6秘技　翠綠防變黑唔只要揀啱鑊！

炒通菜貼士｜炒通菜想不變黑，不少人會在上菜前加少少檸檬汁或醋，但台灣名廚阿基師則建議另一個簡單方法，也能讓通菜不易發黑。

大火快炒是炒通菜保持翠綠的技巧。

炒通菜貼士｜通菜防鏽防黑 大火快炒30秒

通菜因含有些許鐵質，炒菜加熱時接觸空氣氧化便容易變黑，防止通菜「生鏽」，盡量選用易潔鑊或不鏽鋼鑊，不要用鐵鑊。炒菜前先洗鑊，防止之前另一道餸的殘餘湯汁，影響通菜的顏色。大火快炒是炒通菜保持翠綠的技巧，先炒菜梗，再擺菜葉，盡量在30秒至1分鐘炒完，就不容易讓通菜發黑。通菜好處｜防貧血脫髮6功效易致抽筋？2招保持翠綠防變黑必加1物

用易潔鑊或不鏽鋼鑊，不要用鐵鑊。（尹嘉蔚攝）

台灣名廚阿基師曾在烹飪節目中分享，將醋幫助通菜抗氧化，就不易炒黑，醋的酸味在加熱過程中會昇華，通菜味道不但不會酸，還有雞湯的鮮味。此外，上菜前加少少檸檬汁、醋之外，也可加米酒，也能讓通菜不易發黑，但需要少量添加，不要過量，否則要將過多的酒精或酸度炒掉，便拉長了烹調時間，導致通菜變老。建議一把通菜，以米酒2茶匙、醋或檸檬汁0.5茶匙加入，或根據通菜的分量再調整，炒菠菜也是同樣方法。【蔬菜食譜】椒絲腐乳通菜鹹香惹味 15分鐘家常小炒

最後，買粗大翠綠的水耕通菜（水甕菜），比陸耕通菜更好，比較不易發黑。如果非水甕菜，建議揀菜梗較細的，口感較嫩之外，也不易炒黑。

按圖了解，歸納炒通菜防黑6大要點︰

1 用易潔鑊或不鏽鋼鑊，不要用鐵鑊。

2 炒菜前先洗鑊。

3 先炒菜梗，再擺菜葉齊炒。蒜、辣椒按個人喜好，放入次序不拘。

4 醋加入雞湯以1：10的比例調和，炒通菜時加幾湯匙一起炒。

5 大火快炒，盡量在30秒至1分鐘炒完。

6 不用雞湯醋的話，在快炒上菜前加少許檸檬汁，醋或米酒快炒，助通菜氧化。



通菜6個好處 防貧血脫髮

蕹菜的熱量低，100克蕹菜只有19千卡，並且蘊藏豐富的膳食纖維、維他命、類胡蘿蔔素、鐵質及鉀質等。食用蕹菜對健康有一定的益處，功效包括了以下6項。

蕹菜（通菜）6大好處︰

