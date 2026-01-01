醉雞做法｜浸醉雞苦澀嚡口2大關鍵做錯！專家教加1種水果提香去苦

醉雞做法｜醉雞、醉蝦、醉鮑魚等等，是很不錯的冷盤小食，有次跟一位專家講起自己整醉雞會苦，於是他便傳授了自家的心得和食譜，記者依著來做醉雞翼。原來只要在浸雞翼時加一種水果，即可提升香味，完美解決問題酒精度數過高帶來的苦澀嗆喉感覺！

攝影：鄧穎琪



醉雞做法｜苦澀肉硬2大關鍵

醉雞好味，但記者覺得醉雞翼整起來更方便，曾經挑戰過，惜效果未如理想。或許是酒精濃度太高，或是浸得太久，醉雞又苦又硬。有次恰巧跟飲食課程導師尤瑞昌師傅講起各式煮食酒，談到醉醺冷盤時，便解釋了為何醉雞有時會苦。他說：

「由於滲透作用，浸醉雞時，酒精濃度高，會把雞肉內的肉汁『扯』走。浸了12小時後，酒精被雞肉索走，吃起來有『乸脷』感覺，雞冇肉味只有辣味，甚至燒喉嚨，同時也沒了酒的香味。」

尤師傅指，一般南方人整醉雞等都喜歡用紹興酒，也有些人會用燒酒甚至清酒，有些酒酒精濃度太高，浸完就會苦、嗆喉等等，他就教路，原來唯一的解決辦法是加蘋果！

鼎爺食譜｜醉鮑魚必加4料酒 蒸前多1步爽滑彈牙！揀溏心鮑4貼士

整醉雞如果不想苦，秘訣原來是有花雕酒中加蘋果。

尤師傅提供了自家的醉雞翼食譜，用的是2磅雞翼，記者就減了一半分量，用這個方法煮了1磅醉雞翼，味道吃起來確實香而不苦。

請按下圖睇醉雞翼做法：

+ 7

醉雞翼食譜



材料：

雞翼2磅

上湯1公升

滾水1公升

鹽10-15克

糖15克

雞粉15克

胡椒粉3克

花雕酒1支

富士蘋果肉100克

話梅2粒

杞子3克



做法：

1.雞翼溶雪後洗淨，放入滾水中氽水，再沖凍水洗淨。

2.煲滾上湯、滾水、鹽、糖、雞粉和胡椒粉，浸雞翼8分鐘至全熟及入味。

3.雞翼盛起，放涼及瀝乾水分。

4.花雕酒、去皮的富士蘋果肉、話梅和杞子混合，放入雞翼，浸8-12小時，即成。



依尤師傅方法去煮的醉雞翼，確實不會苦。

醉雞做法｜花雕酒加富士蘋果 防酒精過濃味變苦

尤師傅解釋，加蘋果的作用是提升香味，於花雕酒中加蘋果，蘋果肉會吸收酒精，而花雕中又多了一陣蘋果香氣，並且完美解決了酒精度數過高的嗆喉問題。問到是否一定要加富士蘋果，不能用其他蘋果，他回答：「富士萍果含澱粉質重，甜度較高，一般可以比較成熟後才採收。若用其他果酸味較重的蘋果，有機會令花雕酒變酸，浸得過久就連雞翼都會變酸。」尤師傅補充指蘋果必須去皮，一來果皮含鈉質，二來草青味重，連皮浸或有澀味。

揀蘋果貼士｜蘋果爽脆或粉綿1招分辨！哪一種果膠多 營養更豐富？

他指1支酒可浸2磅雞翼（記者實試時用約500毫升的花雕酒浸1磅雞翼，讀者可自己衡量），吃完雞翼後，可用酒再浸新一批熟雞翼，1支酒最多可浸3次。他又特別提醒，雞翼記得要氽水；而蘋果酒可預先浸2天，之後才加雞翼。若你不喜歡雞翼，用來浸蝦、鮑魚等等一樣可以。