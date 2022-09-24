健康湯水食譜｜三文魚頭豆腐湯護心養顏補骨膠原 湯奶白關鍵1步
魚湯一直是不少女士的養顏之選，之前煲過鯪魚、鯽魚、鯇魚等，今次就煲三文魚。三文魚素來以豐富奧米加3（Omega 3）脂肪酸和蛋白質等見稱，這次煲的「三文魚頭豆腐湯」有滋潤皮膚、潤澤頭髮及維持骨骼健康等益處，據說就連「美魔女」溫碧霞都愛飲這個湯呢！
攝影：鄧穎琪
三文魚頭豆腐湯用料簡單，除了魚頭外，還加了豆腐和南瓜，澳洲註冊營養師Vivian就指，不論用南瓜，還是粟米、栗子、薯仔或番茄皆可，食譜更多樣化，可增加攝取不同營養素的機會。三文魚頭在一般超市就買到，筆者買的挪威三文魚頭$30一個，魚鰓等已經去除，只需洗淨及印乾水分便可。不過，由於魚頭太大，一般都會開邊，但魚頭又滑又硬，建議可用剪刀剪開，或是買已開邊的魚頭。
魚頭煲湯好與壞 想減脂可去皮
三文魚很大條，是否一定要用魚頭煲湯呢？Vivian說：「魚頭肉質較少，且比魚身更滑嫩，脂肪較高，特別適合熬湯水。」不過若你想減少脂肪攝取，或是怕腥，可先將魚皮除去。她又補充，雖然三文魚含有豐富奧米加3脂肪酸，但始終屬於「高脂」，多食仍容易致肥；魚頭、魚腩、魚皮等部位脂肪都較多，為了心血管健康着想，或怕太高脂的話，下次可使用魚尾或三文魚柳等較低脂的部位煲湯，降低飽和脂肪含量。
煲奶白色魚湯 煎魚滾水缺一不可
煲魚湯想鮮甜奶白就一定會先煎魚，三文魚都一樣，要先煎至金黃色，再撞入熱水。魚湯之所以能煲到奶白色，是因為魚肉和魚骨經高溫烹煮後，其卵磷脂及水溶性蛋白質被溶化，當中的膠原蛋白水解、乳化，在沸騰狀態下不斷翻滾，湯就成了奶白色了。因此，煲魚湯的水必須夠熱，愈滾愈好，大廚曾經教路，加熱水才能撞散魚肉中的蛋白質和脂肪，令湯呈奶白色；如果用凍水的話，蛋白質和脂肪難以溶解，湯就自然不會奶白色了。
養顏補充骨膠原 護心強骨
Vivian表示：「這個湯水選用的食材能補充人體缺乏的營養素，如：Omega 3脂肪酸、維他命A、D、及礦物質鈣、鎂等等，能促進心臟、皮膚健康，同時增強身體免疫保護。三文魚含有豐富不飽和脂肪酸Omega 3，有助降低心血管疾病風險，達至護心功效，同時滋潤皮膚及令頭髮保持光澤。」她引述美國心臟學會建議，成年人一星期可進食2次深海魚類（如三文魚、鯖魚等）以攝取足夠Omega-3脂肪酸。而豆腐屬低脂高蛋白食材，蘊含豐富鈣質，有助鞏固骨骼，降低日後患上骨質疏鬆症的風險。南瓜含豐富胡蘿蔔素，除了護眼的功效，亦有助保護上呼吸道黏膜健康，令我們更有效抵禦病菌。
問到這個湯能否補充骨膠原，達至養顏效果，Vivian先指出骨膠原由多種胺基酸組成，補充足夠的蛋白質可為身體提供胺基酸，有助合成骨膠原，她說：「三文魚及豆腐正正是高蛋白質食材；而南瓜及三文魚均含有豐富維他命A，有助產生骨膠原及為皮膚鎖水，幫助皮膚保留更多水分、平衡油脂分泌，是急救肌膚的好幫手！」
三文魚頭豆腐湯（煲/Boil）
2人 1級難度 30分鐘
材料：
三文魚頭1個
蒸煮豆腐1磚
長南瓜1/3個
鹽適量
熱水1公升
做法：
1.三文魚頭洗淨、開邊；蒸煮豆腐及長南瓜切粒備用。
2.燒熱鑊下油，加少許鹽，煎三文魚頭至兩面金黃。
3.鑊中撞入熱水，加南瓜、豆腐。
4.大火煲5分鐘後，再轉小火煲10-15分鐘，即成。
不失敗秘訣：
*三文魚頭很硬，若難以切開可用剪刀剪開，或買已開邊的三文魚頭。
*先下鹽再放三文魚，可省去用鹽及胡椒粉醃的步驟，同時減少彈油。
*必須加熱水撞散魚肉中的蛋白質和脂肪，才容易煲出奶白色的湯，凍水較難做到這效果。
這個湯水選用的食材能補充人體缺乏的營養素如Omega 3脂肪酸、維他命A、D、及礦物質鈣、鎂等等，能促進心臟、皮膚健康，同增強身體免疫保護。Omega 3脂肪酸有助護心、滋潤皮膚、令頭髮保持光澤，蛋白質又可為身體提供胺基酸，幫助合成骨膠原，可說是急救肌膚的好幫手。
請按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
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用三文魚頭煲湯有什麼好處和壞處？
魚頭肉質較少，且比魚身更滑嫩，脂肪較高，特別適合熬湯。但因也屬「高脂」，而魚頭、魚腩及魚皮等仍容易致肥，怕肥的話建議去皮或以魚尾、三文魚柳等較低脂的部位煲湯。
三文魚湯能補充骨膠原嗎？
骨膠原由多種胺基酸組成，補充足夠的蛋白質可為身體提供胺基酸，有助合成骨膠原，而三文魚正是高蛋白質食材。
如何煲出奶白色魚湯？
煲魚湯想鮮甜奶白就一定要先將魚煎至金黃色，再撞入熱水。煲魚湯的水必須夠熱，愈滾愈好，才能撞散魚肉中的蛋白質和脂肪，令湯呈奶白色，凍水則無法做到這個效果。