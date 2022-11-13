甜品食譜｜牛油焗蘋果日本全農官方食譜　加肉桂雪糕媲美星級甜點

全國農業協同組合聯合會不時在twitter分享各個蔬果新食譜，上次就介紹過焗柿食譜，用多士爐焗完會像吉士布甸般；而今次分享的就是蘋果食譜，只要加兩種材料再用微波爐加熱，即成了美味多汁的甜點。

攝影：鄧穎琪



全國農業協同組合聯合會曾在twitter分享牛油焗蘋果食譜，並表示：「我偶然發現了它，本來不想告訴你這個食譜，因為它太好吃了！」爽脆的蘋果焗過後會變得軟腍，再加上牛油和砂糖，如像甜點一樣。記者就用了日本蘋果實試這個做法，十分簡單就能完成。

日本全農的twitter貼文，獲6萬多人讚好。（twitter：jazennoh_aomori）

請按下圖睇牛油焗蘋果做法：

+ 1

牛油焗蘋果食譜



材料：

蘋果半個

牛油5克

砂糖半湯匙



做法：

1.切半的蘋果挖空中間的心，加牛油、砂糖。

2.以微波爐保鮮紙包住蘋果，於微波爐500W加熱5分鐘，即成。



記者實試過，蘋果縮小了一點，但仍不損香甜多汁度，並帶有牛油香氣，有網民就建議撒一點肉桂，記者也照著辦，因為蘋果和肉桂確實是絕配，能多加一個層次。另外也有人提議說：「可以加糖、紅酒和牛油，上面再配雲呢拿雪糕與碎杏仁，佐以餅乾一起食用，很美味呢！」「加少量白蘭地調味也很好吃。」下次大家都可以試試這些食法。

焗完之後再灑上肉桂，也是增加美味的方法之一。

資料來源：日本全農twitter