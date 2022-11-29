減肥湯｜日本大熱緩解暴食湯　高纖高蛋白通便去水腫薏米要這樣吃

網絡上流傳不少減肥湯的食譜，有些是聲稱一星期可以減多少多少磅的蔬菜湯，旨在填飽肚子。而日本網絡一直瘋傳一個高纖高蛋白的「緩解暴食湯」，它營養豐富，提供持續的飽肚感，味道也不錯，在twitter上獲得近15萬Like！以下就來介紹這個食譜，除了可代替正餐外，若不小心吃多了，不妨飲這個湯通便排毒。



緩解暴食湯 紓緩便秘排毒去水腫

twitter上有日本用戶分享了一個營養湯食譜，表示若你年尾節目多，吃得過量的話，不妨喝這個湯緩解膩滯感。據這位網民說，此湯具紓緩便秘、排毒、去水腫等作用，且味道很好；其主要材料是雞胸肉、舞茸等，並有其他蔬菜，但最關鍵的材料原來是薏米！該用戶表示：「它不像其他燃脂湯，喝完不久又會餓；既能獲取蛋白質，薏米又含豐富纖維可以通便。」

這個高蛋白高纖湯，在twitter上獲得近15萬個Like。（twitter：shiroreika）

她指出薏米口感煙韌，吃的時候建議小口咀嚼，趁熱一點點吃，每一口都徹底咀嚼才吞下。仔細咀嚼能讓你減慢進食過程，更易感到飽足，也不會過量食用，而這亦是紓緩暴食的意思。

請按下圖睇緩解暴食湯的製作步驟：

湯的水量可自行調整。（twitter：shiroreika）

高纖高蛋白的緩解暴食湯



材料：

雞胸肉半塊（切條）

洋葱半個（切絲）

舞茸（撕細）或本菇1包

大蒜1瓣（剁碎）

橄欖油適量

番茄罐頭或無糖茄汁1罐

薏米1/4杯至半杯

水適量

法式高湯塊1塊



做法：

1.橄欖油爆香蒜蓉，略炒，混合雞胸肉、洋葱和菇菌，炒至雞肉轉色，加入番茄罐頭和水，煮滾後加高湯塊和薏米，小火煮20至30分鐘，當見到薏米吸水後可酌量加水，最後加鹽或黑椒調味。



不失敗秘訣：

*薏米會吸水，而中途加水是為了防止湯煲乾。

*有需要可加其他蔬菜如西蘭花或大白菜。

*除鹽和黑椒外，也可加Tabasco調味。



資料來源：shiroreika@twitter