雞串燒熱量｜日本減肥專家列12雞串部位卡路里　雞皮第2邊款最肥?

日式串燒種類繁多，甚至有些專門店只賣雞肉串燒或豬肉串燒，以雞肉串燒店為例，幾乎整隻雞你說得出的部位都可以食，如雞心、雞肝、雞頸等等。雞肉在芸芸肉類中，感覺是相對高蛋白質和低脂的，因此許多人會靠食雞胸等減肥，不過其實有部分雞串燒熱量頗高，怕肥的話要盡量避免。



twitter有一位日本減肥專家ゆちゃん，坐擁132萬Fans，並不時分享飲食、運動、保健品等瘦身貼士，而日前她就分享了居酒屋雞肉串的熱量。她把眾多人氣串燒的卡路里由高至低排列，並呼籲各位有意瘦身的話，就盡量吃低卡的那些部位。講到高熱量的雞部位，一般人都會想到雞皮，因為多脂肪，不過原來它僅排名第2，到底還有什麼比它還高卡？

雞串燒熱量排行（由低至高）：

第12位：雞軟骨（ヤゲン軟骨）25卡

燒雞軟骨為最低卡的雞部位。（圖片來源：FB@Maki Ramen Maki拉麵 まきラーメン）

第11位：雞腎（砂肝）26卡

第10位：雞肝（レバー）30卡

第9位：雞柳（ささみ）38卡

第8位：大葱雞肉（ねぎま）45卡

雞肉大葱串比雞柳稍高卡，但仍低於雞腿。（資料圖片：張善滿、鄧倩螢）

第7位：雞腿（もも）53卡

第6位：雞心（はつ）56卡

第5位：雞頸（せせり）59卡

第4位：雞肉丸子（つくね）90卡

雞肉丸子由免治肉搓成，每串約90卡，不過不失。（photo-ac）

第3位：雞翼（手羽先）98卡

第2位：雞皮（鶏皮）154卡

雞皮雖然每串都154卡，但只是排行第2。（photo-ac）

第1位：雞屁股（ぼんじり）176卡

雞屁股原來才是高卡之最！（photo-ac）

看這張圖或許就更一目了然！最高卡是雞屁股，最低卡是雞軟骨和雞腎。（twitter：yuchaos_m）

雖然雞屁股脂肪高，但都有網民表示，它鹹鹹香香很好吃，儘管易肥，還是會吃。也有人說，吃10串左右熱量還不多於1000，感覺也不是太過分呢！不過，若果想食得健康點，以下就有3大貼士：

（1）雞心、雞肝多吃無妨

前者熱量屬中等水平、後者更是低熱量，但兩者皆鐵質豐富！每100克雞心含9毫克鐵質、100克雞肝更含11.6毫克鐵質，冠絕各部位，並能幫助人體製造紅血球。雖然很多人擔心雞肝膽固醇高，但其實一星期吃一兩次也可。

（2）選鹽燒比醬燒好

醬汁一向是致肥隱藏陷阱，即使本身雞串熱量不高，掃上醬油後隨時熱量急升，建議選鹽燒較好，也避免蘸太多沾醬。

（3）雞皮可免則免

雞皮高卡高脂，油分高、8成卡路里均來自脂肪，且飽和脂肪含量也高，容易令膽固醇飆升，並增加患上心血管毛病的風險。如果你吃其他連雞皮的部位，也可考慮去皮。

想食雞肉串燒又怕肥，可注意3大貼士。（資料圖片）

資料來源：ゆちゃんtwitter