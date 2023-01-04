百潔布｜海綿非用作洗碗3M教真正用法！百潔布滿細菌4招有效消毒

百潔布的海綿部分原意非用作洗碗？發明的3M公司解釋海綿真正用途。此外，洗碗海綿佈滿細孔，容易暗藏大量細菌，4大方法可有效消毒洗碗海綿。



百潔布海綿不是用於清潔？3M解釋真正用途

市售的洗碗百潔布大致分為3種，分別是百潔布、海綿和百潔布連海綿，大眾常用的百潔布與海綿由美國公司3M發明。近日，日本分公司「スリーエム ジャパン株式会社」在《月曜から夜ふかし》節目中，解釋百潔布中的海綿部分正確用途，不是不可用作洗碗，但原先的設計的確不是用於清潔。

百潔布的海綿部分原意非用作洗碗？3M解釋海綿真正用途。（Gettyimages／視覺中國）

海綿真正用途助起泡 洗碗應用百潔布

根據3M公司解釋，其實海綿部分是幫助洗潔精起泡之用，不是用作洗碗。海綿由聚氨酯（PU）製成，裡裡外外佈滿細孔，洗潔精與水滲入細孔後透過按壓摩擦從而產生出大量泡沫，增加洗潔精分量及提升清潔力。假如只用海綿部分洗碗，因其質地及密度令清潔力減弱，對比百潔布部分，污垢也較難去除。3M公司補充，在設計百潔布海綿時，百潔布才是被賦予清潔功能的工具。

不過，由於百潔布表面粗糙，的確是不適合清洗一些細緻及易刮花的材料，如易潔鍋、啞光面餐具等，建議可沿用海綿部分清洗，或是購買專門用來清洗細緻餐具的洗碗布。對於一般餐具，利用百潔布那面清洗可提高效率。

3M公司指洗潔精與水滲入細孔後，透過按壓摩擦從而產生出大量泡沫，增加洗潔精分量及提升清潔力。（資料圖片）

海綿每1cm³藏540億菌 宜每2至3星期更換一次

儘管百潔布海綿用作清潔，但也是細菌滋生的溫床。由於長期處於潮濕狀態易積聚食物殘渣，為細菌提供了舒適的物理環境滋生，每立方厘米能夠容納540億個細菌，包括大腸桿菌及沙門氏菌等。為免細菌蔓延至碗碟、餐具等，宜每2至3星期便更換百潔布一次。

假如晾乾海綿所需的時間愈長，愈容易增加細菌的滋生。（資料圖片）

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美農業部推薦微波爐消毒

據美國農業部（USDA）資料顯示，利用微波爐消毒洗碗海綿可殺死99.99%的細菌，而洗碗機可殺死99.98%的細菌。比較微波爐、洗碗碟機、白醋及漂白水4個方法清潔百潔布海綿，以微波爐消毒及浸泡在酸性物質相對天然安全。

請按圖看微波爐消毒洗碗海綿示範：

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留意洗碗海綿受熱溫度 浸泡過炭酸鈉去油漬

4個方法之中，除了使用漂白劑外其他方法都是以高溫消毒，建議使用前先留意百潔布海綿的受熱溫。部分品牌的包裝上標明該產品是否適合用熱水浸泡，如下圖的那一款洗碗海綿為例，已標明不可在熱水中浸或「煮」。

除了以上4種清潔方法，還可嘗試用過炭酸鈉浸泡洗碗海綿，用法是用溫水（40°C-60°C）沖開成溶劑。溶於水中的過碳酸鈉，可以分解成過氧化氫（雙氧水）跟碳酸鈉，溶劑跟梳打粉一樣呈鹼性，當雙氧水跟碳酸鈉互相發揮作用時，便達到漂白殺菌去污去油的效果。使用過炭酸鈉時謹記不可和鹽酸、醋酸類的清潔劑一起混合使用。

消毒時需留意洗碗海綿是否適合用熱水浸泡。（資料圖片）

資料來源：日本テレビ《月曜から夜ふかし》／USDA／Healthline