膠袋煮餸｜密實袋真空法免油易洗7好處 豬肋骨極速軟腍靠加1種菜
撰文：鄧穎琪
出版：更新：
豬肋骨給人一種需要長時間燜煮方能軟腍的感覺，但有日本節目就介紹了一種模擬真空低溫慢煮的方法，把豬肋骨配上一種蔬菜去煮，大約15分鐘已能煮出軟腍入味的豬肋骨了。
慎選膠袋 耐熱攝氏120度以上高溫
ViuTV日本節目《生活小貼士》請來擅長做便當的專家「好掂飯盒騎士」井上慎平示範豬肋骨菜式，用的只是廉價豬肋骨，煮出來卻相當美味。這種煮法的法寶是膠袋，請注意必須用耐熱的密實袋或保鮮袋，至少要承受到攝氏120度高溫，或含有高密度聚乙烯，不然或釋放有毒物質。
豬肋骨加舞茸 味道提升肉質更柔軟
慢煮豬肋骨基本上就是把肉連調味放進袋裡，密封後於熱水煮15分鐘。除了醬油、蠔油和蜜糖外，關鍵食材原來是舞茸！素聞舞茸營養豐富，原來它更具有一種可分解蛋白質的酵素，能使肉質更柔軟。
水溫忌大滾
煮之前，請盡量擠出所有空氣，綁好袋口才放入熱水裡，但熱水不需要大滾，是水中略有氣泡便夠，這種煮法較用煎鍋煮為佳，因為用煎鍋溫度太高，肉的蛋白質會產生變化、使得肉質變硬，相反放在攝氏100度以下的水去煮15分鐘，肉質卻會變軟。
膠袋煮法7大好處
主持人試食後大讚好味，因為肉質確實又軟又入味。整個過程中豬肋骨都沒有接觸空氣，若你不是即時食用，而是想翌日帶飯等，也可原袋放入雪櫃，待明天享用。除此之外，井上慎平大推這種膠袋煮法，以下就總結這方法的7大好處。
1.能帶出食材本身味道
2.擠出袋裡的空氣後，肉類能平均接觸熱水，熱力分佈更平均
3.不會流失食材營養
4.比用煎鍋豬肋骨更軟腍
5.免油
6.清洗更方便，只需倒走鍋中的水
7.一鍋可同時處理其他膠袋料理，如：慢煮蛋、蔬菜、意粉等，更節省時間
節目中也提到可以用這種煮法做密實袋奄列，記者亦曾以蘑菇奄列實測過效果，有興趣的話可參考下文。
【入廚貼士】煮奄列只需一個密實袋 教你10分鐘煮好手殘都得！