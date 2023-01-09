膠袋煮餸｜密實袋真空法免油易洗7好處　豬肋骨極速軟腍靠加1種菜

豬肋骨給人一種需要長時間燜煮方能軟腍的感覺，但有日本節目就介紹了一種模擬真空低溫慢煮的方法，把豬肋骨配上一種蔬菜去煮，大約15分鐘已能煮出軟腍入味的豬肋骨了。



慎選膠袋 耐熱攝氏120度以上高溫

ViuTV日本節目《生活小貼士》請來擅長做便當的專家「好掂飯盒騎士」井上慎平示範豬肋骨菜式，用的只是廉價豬肋骨，煮出來卻相當美味。這種煮法的法寶是膠袋，請注意必須用耐熱的密實袋或保鮮袋，至少要承受到攝氏120度高溫，或含有高密度聚乙烯，不然或釋放有毒物質。

用膠袋做菜能模擬真空低溫慢煮，重點是膠袋要耐熱，並必須擠出袋內空氣，受熱將更平均。（Viu節目截圖：《生活小貼士》）

豬肋骨加舞茸 味道提升肉質更柔軟

慢煮豬肋骨基本上就是把肉連調味放進袋裡，密封後於熱水煮15分鐘。除了醬油、蠔油和蜜糖外，關鍵食材原來是舞茸！素聞舞茸營養豐富，原來它更具有一種可分解蛋白質的酵素，能使肉質更柔軟。

舞茸跟豬肋骨的組合，不但提升味道，也能使肉質變柔軟。（Viu節目截圖：《生活小貼士》）

左邊是沒有加舞茸去煮的豬肋骨，右邊是加了舞茸煮的豬肋骨，右邊肉質明顯軟熟得多。（Viu節目截圖：《生活小貼士》）

水溫忌大滾

煮之前，請盡量擠出所有空氣，綁好袋口才放入熱水裡，但熱水不需要大滾，是水中略有氣泡便夠，這種煮法較用煎鍋煮為佳，因為用煎鍋溫度太高，肉的蛋白質會產生變化、使得肉質變硬，相反放在攝氏100度以下的水去煮15分鐘，肉質卻會變軟。

用攝氏100度以下的水去煮豬肋骨，比起高溫煎煮更能保持肉質軟嫩。（Viu節目截圖：《生活小貼士》）

膠袋煮法7大好處

主持人試食後大讚好味，因為肉質確實又軟又入味。整個過程中豬肋骨都沒有接觸空氣，若你不是即時食用，而是想翌日帶飯等，也可原袋放入雪櫃，待明天享用。除此之外，井上慎平大推這種膠袋煮法，以下就總結這方法的7大好處。

1.能帶出食材本身味道

2.擠出袋裡的空氣後，肉類能平均接觸熱水，熱力分佈更平均

3.不會流失食材營養

4.比用煎鍋豬肋骨更軟腍

5.免油

6.清洗更方便，只需倒走鍋中的水

7.一鍋可同時處理其他膠袋料理，如：慢煮蛋、蔬菜、意粉等，更節省時間



用膠袋做菜的好處，是一個鍋可同時煮幾道菜，而味道不會互相影響到。（Viu節目截圖：《生活小貼士》）

節目中也提到可以用這種煮法做密實袋奄列，記者亦曾以蘑菇奄列實測過效果，有興趣的話可參考下文。

【入廚貼士】煮奄列只需一個密實袋 教你10分鐘煮好手殘都得！

把盛著蛋液和蘑菇的耐熱密實袋放入鍋裡煮。（資料圖片／鄧穎琪攝）