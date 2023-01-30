打蛋白貼士｜省時省力毋須打蛋器　1個濾網勺極速打起孔大或細好?

撰文：余曉彤
出版：更新：

打蛋白霜不再需要用打蛋器，利用廚房一件常見的用具，花3分鐘已經打起！拂打好的蛋白霜綿密結實，適合用作不同的甜點、蛋糕。
攝影：余曉彤

濾網勺打蛋白最快3分鐘　省時省力極速打起

梳乎厘、戚風蛋糕、蛋白餅等空氣感重的蛋糕甜點，均需用上蛋白霜，最省力莫過於用電動打蛋器。倘若家中沒有電動的，那豈不是只可以用「打到手瓜起腱」的手動打蛋器？打拂蛋白霜不一定只用球型打蛋器，廚房常見的濾網勺一樣可以拂打綿密蛋白霜，結實程度也不比電動差。記者實試過，一次便成功了，約2分半鐘已打起，拂打3分鐘的蛋白霜更結實。

濾網勺打蛋白最快3分鐘完成，省時省力極速打起，結實程度也不比電動差。

請按圖看濾網快速打蛋白霜做法：

+5

濾網勺小孔有助混入空氣　不宜用隔油湯勺

拂打蛋白霜最重要是將稠身又帶有黏性的蛋白打散，同時混入大量空氣。濾網勺上的多個小孔正正可以有效地做到這兩點，故比使用手打打蛋器所需的時間更短，更能快速地將蛋白拂打成綿密結實的蛋白霜。不過，使用前需留意濾網勺的小孔大小以及其弧度。記者事前嘗試用隔油湯勺打拂，但所需時間較長而且因為隔油網的密度相對高，難以打起。因此建議用普通濾網勺較佳，密度適中，將蛋白打散同時混入空氣。

普通濾網勺（左）密度相對高，難以打起；隔油湯勺（右）密度相對低，容易打起。

資料來源：《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》

拂打蛋白霜的重點是？

拂打蛋白霜最重要是將稠身又帶有黏性的蛋白打散，同時混入大量空氣。

為什麼濾網勺可速打蛋白霜？

濾網勺上的多個小孔，可有效地將蛋白打散及混入大量空氣。

煎蛋貼士｜脆邊太陽蛋不失敗4貼士切勿移動雞蛋！1個動作減少油煙水波蛋貼士｜免鹽免醋免整漩渦　水溫是關鍵加1樣材料輕鬆完成！烚蛋貼士｜保溫杯烚蛋簡單3步免開火易撐握　溏心蛋溫泉蛋焗幾耐?入廚貼士｜玉子燒濕潤鬆軟5貼士　只需4材料不失敗最重要打圈！【氣炸鍋食譜】溏心蛋流心蛋氣炸一樣得！免水煮免刺孔成功3貼士
01教煮
入廚貼士
蛋食譜