打蛋白貼士｜省時省力毋須打蛋器　1個濾網勺極速打起孔大或細好?

打蛋白霜不再需要用打蛋器，利用廚房一件常見的用具，花3分鐘已經打起！拂打好的蛋白霜綿密結實，適合用作不同的甜點、蛋糕。

攝影：余曉彤



濾網勺打蛋白最快3分鐘 省時省力極速打起

梳乎厘、戚風蛋糕、蛋白餅等空氣感重的蛋糕甜點，均需用上蛋白霜，最省力莫過於用電動打蛋器。倘若家中沒有電動的，那豈不是只可以用「打到手瓜起腱」的手動打蛋器？打拂蛋白霜不一定只用球型打蛋器，廚房常見的濾網勺一樣可以拂打綿密蛋白霜，結實程度也不比電動差。記者實試過，一次便成功了，約2分半鐘已打起，拂打3分鐘的蛋白霜更結實。

濾網勺打蛋白最快3分鐘完成，省時省力極速打起，結實程度也不比電動差。

請按圖看濾網快速打蛋白霜做法：

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濾網勺小孔有助混入空氣 不宜用隔油湯勺

拂打蛋白霜最重要是將稠身又帶有黏性的蛋白打散，同時混入大量空氣。濾網勺上的多個小孔正正可以有效地做到這兩點，故比使用手打打蛋器所需的時間更短，更能快速地將蛋白拂打成綿密結實的蛋白霜。不過，使用前需留意濾網勺的小孔大小以及其弧度。記者事前嘗試用隔油湯勺打拂，但所需時間較長而且因為隔油網的密度相對高，難以打起。因此建議用普通濾網勺較佳，密度適中，將蛋白打散同時混入空氣。

普通濾網勺（左）密度相對高，難以打起；隔油湯勺（右）密度相對低，容易打起。

資料來源：《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》