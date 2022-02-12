入廚貼士｜玉子燒濕潤鬆軟5貼士　只需4材料不失敗最重要打圈！

製作玉子燒一定要把蛋液逐少逐少加、蛋皮逐層逐層煎？這些通通也不需要，簡單一個技巧即可以煮出濕潤鬆軟、色澤金黃的蛋卷，即使是新手也能輕易煮出完美玉子燒。



玉子燒屬日本人的家常料理，每個家庭都有不同配方，但全都帶著柔軟、香甜的口感，凍食或熱食都一樣美味。製作玉子燒基本上不停重複摺疊、加蛋汁的動作，看似容易但親身試一次便發現難度不低，每一步都需要技巧。然而烹調方法不止得一個，以炒滑蛋的方式原來也可以炮製出濕潤蓬鬆的玉子燒。

玉子燒屬日本人的家常料理，以炒滑蛋方式也有濕潤蓬鬆的效果。（YOUTUBE@RIRU KITCHEN）

以往玉子燒都是一層一層慢慢捲，而滑蛋玉子燒則完全相反，一開始將所有蛋漿倒入炒成滑蛋，再慢慢捲成蛋卷。

玉子燒切開後外貌也像滑蛋。（YOUTUBE@RIRU KITCHEN）

請按圖看「滑蛋玉子燒」步驟及貼士：

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滑蛋玉子燒食譜



材料：雞蛋3隻、日本豉油1茶匙、糖1茶匙、油1.5湯匙



做法：

1. 除油外，混合所有材料，拂勻蛋漿。

2. 大火燒熱油鍋，油的分量為1.5湯匙。

3. 保持大火，倒入所有蛋漿，平底煎鍋上下搖動，筷子不停畫圓，像炒蛋形式將蛋漿煮至半熟。

4. 當蛋液煮至7成熟後離火，靜置15秒，用餘溫將蛋液煮熟。

5. 用鑊鏟將蛋皮慢慢摺疊成蛋卷。

6. 開火，將玉子燒兩面加熱並輕壓以助定型。



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資料來源：YOUTUBE@RIRU KITCHEN