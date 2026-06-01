豆漿檢測｜哪款蛋白質最高1杯=2.5隻蛋？最高糖1款多維他奶15.4倍

豆漿檢測｜豆漿、豆奶營養豐富，內含蛋白質、維他命B雜等數十種礦物質，部分更添加了鈣質成高鈣飲品。縱然豆漿、豆奶有一定營養，但其糖含量值得關注。記者從市面隨機抽樣21款豆漿、豆奶、豆乳進行檢測，發現6成樣本屬低糖，僅1款屬高糖。若長期飲用高糖飲品，不但可致肥，長遠而言會有高血糖問題，增糖尿病風險。

攝影：余曉彤



豆漿檢測｜2款無糖 6成樣本屬低糖

記者隨機抽檢常見10個品牌21款市售的豆漿、豆奶及豆乳，比較當中的糖含量，以每100克作比較。

據食安中心指引，每100毫升含超過7.5克糖屬高糖；每100毫升不超過5克糖屬低糖；每100毫升不超過0.5克糖屬無糖。世衞建議一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），游離糖包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。如果攝取過量糖分，不只增加蛀牙機會，同時構成致胖的風險，肥胖容易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等症狀。

豆漿檢測｜日本MARUSAN糖分最高 維他奶豆漿最低

記者隨機在市面抽檢，了解豆乳中的糖含量。在21款樣本中，發現6成樣本屬低糖、2款屬無糖，其中「MARUSAN麥精豆奶」的含糖量在眾多樣本中屬最高，每100毫升含7.7克糖（約1.5粒方糖），是唯一一款屬於高糖的類別。再檢視樣本中含糖量最低的一款「維他奶純無添加糖豆漿」，每100克含0.5克糖（約0.1粒方糖） ，兩者差距15.4倍。

記者隨機抽檢21款市售的豆漿、豆奶及豆乳，發現6成樣本屬低糖、3款屬無糖，僅1款屬高糖。

是次檢測的低糖豆漿均符合食安中心的「低糖」標準，但飲用1杯的話已佔每日攝取量的20%。以屬於低糖類別的「鈣思寶燕麥豆奶」為例，每100毫升含糖4.7克，飲用250毫升即攝取11.75克糖。如飲用「豆本豆豆奶」，每100毫升含糖6克，飲用整支360毫升即攝取21.6克糖，相當於4.3粒方糖。

請按圖看豆漿、豆乳、豆奶營養（由每100蛋白質含量最低至高排列）：

+ 38

豆漿檢測｜日本豆漿豆奶蛋白質較高 味樂1杯=2.5隻蛋

「日本味樂有機特濃豆漿」的蛋白質含量最高，每100毫升有6克蛋白質，若以一杯250毫升計算，飲一杯便可攝取15克蛋白質，即達2.5隻雞蛋的蛋白質含量。「維他奶鈣思寶燕麥豆奶」的蛋白質含量則最低，每100毫升有1.5克蛋白質，飲用一杯250毫升的話可攝取3.75克蛋白質，接近半隻多雞蛋的蛋白質。

日本品牌的豆漿豆奶蛋白質含量較高，最高和最低蛋白質含量的豆漿相差4.5克，一隻雞蛋約有6克蛋白質，即相差三分之二雞蛋的蛋白質含量。（Pexels）

豆漿、豆奶、豆乳有什麼分別？

市面的大豆飲品大致可分為豆漿、豆奶及豆乳，即使大家都是由黃豆製造而成，但不同的製造方法會直接影響其營養成分及味道。

豆漿：蛋白質串豆奶高

豆漿的製法是將黃豆浸水後磨碎煮滾，因此其營養價值比其他2款高，蘊含豐富蛋白質、多種維他命、鈣等物質。以21款樣本為例，大部分鮮豆漿的每100毫升含至少3克或更以上的蛋白質，比豆奶高。

豆奶：營養價值較豆漿低

豆奶屬混合製品，大豆經過磨碎、高溫加熱、脫臭、冷卻等過程，部分會添加糖及其他調味，容易入口但營養價值就較豆漿為低。其蛋白質含量及質地與牛奶相近，被視為牛奶的替代品，適合乳糖不耐症人士飲用。

豆漿的製法是將黃豆浸水後磨碎煮滾，因此其營養價值比其他高。（資料圖片）

豆乳：「無調整」比「調整」大豆成分與蛋白質含量較高

豆乳，一詞來自日本，意指黃豆製成的飲品。日本豆乳又分為無調整及調整兩大類，據日本JAS法（農林產品標準化與適當品質標示法）規定，無調整豆乳是無添加的黃豆飲品，即無糖豆漿，其大豆成分與蛋白質含量較高。而調整豆乳與豆奶相似，加入砂糖、抹茶等調味，營養成分較少。

3款「最低糖」豆漿或豆奶︰

維他奶純無添加糖豆漿：每100毫升含糖分0.5克

百福無添加糖鮮豆漿：每100毫升含糖分0.6克

日本味樂有機特濃豆漿：每100毫升含糖分0.8克



3款「最高蛋白質」豆漿或豆奶︰

日本味樂有機特濃豆漿：每100毫升含蛋白質6克

日本味樂有機無添加糖豆漿：每100毫升含蛋白質5克

HAKATAYA無糖豆漿：每100毫升含蛋白質4.4克



資料來源：日本農林規格、食物安全中心《營之訊》