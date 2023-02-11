情人節甜品食譜｜免焗焦糖蛋布甸要用咩火？煮糖失敗1招搶救成功

甜品是生活中的解憂草，焦糖蛋布甸是夢裡的童話城堡。做蛋布甸用平底鍋也可以做到，掌握成功的方法，蛋布甸嫩滑如柔絲。30分鐘的過程，將濃情蜜意傾注在甜品裡，在甜蜜中感受幸福。

攝影︰尹嘉蔚



布甸類甜品，絲滑的質感，水嫩細緻又充滿彈性，那種像初生嬰吹彈可破的肌膚，俘虜一眾布甸迷。蛋香、奶香加焦糖香，不同層次的甜味糅合，一絲一絲泌人心脾。品嚐蛋布甸時盡量放輕一點、慢一點，感覺它緩緩與唇相碰，柔情似水，滿足口腹。

蛋布甸用平底鍋蒸或燉也可做到。（尹嘉蔚攝）

蛋布甸細火燉11分鐘 熄火後蓋焗10分鐘

製作蛋布甸有三個方法，焗、蒸、燉，故此沒有焗爐也不用煩惱，用平底鍋蒸或燉也可變出蛋布甸，跟中式的燉蛋其實不謀而合。以往嘗試過用蒸的方式做燉蛋，今次試用燉的方法。然而，比想像中難成功，即使跟教學片去做，到控制火候的環節，用中火？細火？極細火？效果已經大不相同。舉例說用極細火燉15分鐘，蓋焗10分鐘，蛋布甸完全不成形。用中火燉15分鐘，變了蜂窩狀的蒸水蛋。最後，用細火燉11分鐘，熄火後蓋焗10分鐘完成，表面有少少粗糙，總算「見得人」。

細火燉11分鐘，熄火後蓋焗10分鐘完成。（尹嘉蔚攝）

按圖有製作蛋布甸步驟︰

+ 10

【焦糖蛋布甸】

材料︰雞蛋3隻、糖40克、牛奶/植物奶250毫升



做法︰

1.將雞蛋放在碗內，加入糖拂勻。

2.倒入牛奶/植物奶拌勻，將蛋液過濾。

3.平底鍋內墊好毛巾/布，放入3隻耐熱杯。（也可先燒滾1/4鍋水，然後放入耐熱杯）

4.注入蛋液約9分滿，蓋好錫紙。

5.倒入1/4鍋滾水，冚好鍋蓋，用細火燉11分鐘。

6.熄火，蓋焗10分鐘完成。

煮焦糖失敗結晶 搶救要靠水蒸氣

蛋布甸與焦糖加在一起品嚐，着實令甜味昇華；焦糖蛋布甸，令人體味到另一種讓人無法抗拒的魅力，瑪瑙色的焦糖如薄紗覆蓋在蛋布甸上。煮焦糖的過程，其實最怕砂糖變成結晶，一大塊一大塊黐在鍋底。假如，煮焦糖時不幸令糖結晶，先不要心急倒走全部糖，調到最細火，冚好鍋蓋，利用水蒸氣為糖加濕，改中火續煮，糖再次變回糖水，燙勻鍋，即使不打開鍋蓋也可，煮糖水直至慢慢轉成啡金色，焦糖便出來了，然後熄火，盡快將適量的滾水倒入鍋，此時焦糖非常高溫，冚蓋待涼，焦糖糖水大功告成。

蛋布甸與焦糖加在一起品嚐令甜味昇華。（尹嘉蔚攝）

按圖睇煮壞了的焦糖如何能被救回？

+ 6

焦糖蛋布甸（尹嘉蔚攝）