早餐烚蛋｜慳水烚蛋法蛋黃正中免自轉 全靠1件小物！溏心蛋都整到

烚蛋（水煮蛋）做法簡單，但煮出一隻完美、蛋黃置中的烚蛋則需要技巧，因為物理關係蛋黃在烚煮的過程是無法凝固在中間。若然追求一隻完美烚蛋，不妨嘗試利用廚房常見小工具助雞蛋直立在鍋中，還很慳水慳力！

烚蛋貼士｜蛋黃不在蛋白中間？全因重力與浮力影響

烚蛋的營養及蛋白質是最容易被人體吸收及消化，製作過程亦不複雜，煮滾水後放入雞蛋烚10-11分鐘即成，但你可有發現，每隻烚蛋的蛋黃從來都不會置中，總是在尾部的位置？除了雞蛋的新鮮程度會影響凝固位置，蛋黃亦受重力與浮力的影響。蛋黃含有較多的脂質（或油脂），對比含水較多的蛋白來說是密度小而輕。因為兩者之間的密度不同，所以造成蛋黃烚蛋偏移。烚蛋時間表｜流心/溏心/剛熟要幾耐？專家提醒1款烚蛋增致癌風險

烚蛋貼士｜完美慳水烚蛋法 蛋黃置中毋須「自轉」

為了避免蛋黃凝固位置偏離，在烹煮時不停攪拌雞蛋就可以得到一隻蛋黃在正中心的烚蛋。與其傻傻的站在爐前「自轉」，倒不如利用工具將雞蛋直立在鍋中，以半蒸半煮的形式將蛋「烚」熟，而且所需的水量比平時少一半。

1. 在鍋內置上蒸架，垂直放上雞蛋。如沒有蒸架可用模具或用錫紙摺成圓形。

2. 將水加至蛋的一半高度。

3. 加蓋，中火煮至水滾後煮9分鐘後取出。

4. 把蛋放入冰水中降溫，直至感受不到蛋散發出餘熱，即可剝殼。

把烚蛋切開，蛋黃蛋白已熟透；蛋黃亦在正中間。這個方法是以半蒸半煮的形式將雞蛋「烚」熟，所需的水量比起平時少。半蒸半煮所需的水量約500-600毫升，比以往的烚蛋方法所需的水量少一半。假如想半蒸半煮成溏心蛋，建議將烹煮時間改為5-6分鐘。

烚蛋蛋黃在中間更容易製作不同料理，如魔鬼蛋、浸蛋。

