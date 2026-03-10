片皮鴨食譜｜蔣怡簡易版烤鴨免醃料　1鴨2食外皮香脆5招唔用蜜糖

片皮鴨食譜｜片皮鴨（北京烤鴨）是著名的北京菜，餅皮包裹著脆卜卜的鴨皮、大蔥絲、青瓜絲及甜麵醬一同食用。傳統烤鴨都會用太空爐或炭爐，但蔣怡使用家用焗爐同樣做出媲美餐廳的高水準烤鴨，還示範一鴨兩食。



蔣怡家庭版片皮鴨 鴨皮脆身最重要夠乾

蔣怡熱愛烹飪，曾到倫敦的藍帶學校及中華廚藝學院學習，日積月累練得一手好「功夫」，中西日泰以至甜品菜式亦難不到她。她曾在社交平台分享自家製的片皮鴨，從相片已看出是一道高水準的烤鴨，外皮脹卜卜之餘亦帶光澤，惹人垂涎，一眾網民亦大讚厲害！

雖說是片皮鴨，但蔣怡在留言區表明是港式燒鴨的做法，因此鴨肉是不需要醃料的。至於脹卜卜的外皮成敗關鍵則是上皮後風乾的一步，只有吹得夠乾（肉眼可明顯看見鴨皮紋路）才能成功，蔣怡建議將原隻鴨放入雪櫃風乾一星期；網民提議用風筒直接吹乾也得到同樣效果。

蔣怡在社交平台分享自家製的片皮鴨，外皮脹卜卜之餘亦帶光澤，惹人垂涎，（Facebook@蔣怡）

請按圖看片皮鴨做法：

蔣怡【片皮鴨】食譜

材料：鴨、大蔥、 青瓜、 甜醬、餅皮

脆皮水材料：白醋30克、浙醋18克、麥芽糖15克

做法：

1. 鴨清洗乾淨， 斬去翅膀和腳。

2. 煲一鍋滾水，放進鴨淥皮，其間不停翻動直至全身的鴨皮收縮及脹起。

3. 瀝乾水分，用毛巾抹乾並吊起，繼續瀝乾水分。

4. 小鍋加入白醋、浙醋及麥芽糖，以小火煮至麥芽糖全融，冷卻備用。

5. 將鴨放在烤架上，全身塗上脆皮水，瀝乾。原隻放入雪櫃風乾一星期，亦可用風筒直接吹乾。

6. 將已風乾的鴨放入已預熱215°C的焗爐，鴨胸向上，焗40分鐘後取出靜置20-30分鐘。

7. 起皮切片，配大蔥、 青瓜、 甜醬和餅皮食用。

片皮鴨一鴨兩食 鴨肉鴨殼乾炒粉絲

蔣怡將烤鴨的肉片與大蔥、甜醬和餅皮一同食用；而鴨殼則與京蔥、薑片煮成鴨湯，加入鴨肉蝦米、冬菇、蔬菜絲炒成乾爽不油膩的鴨肉乾炒粉絲。從影片可見，蔣怡的拋鑊功架有板有眼，手拿中式鐵鑊拋起來也游刃有餘，更令調味料很快就與食材混合均勻。

多番嘗試終成功 多謝大廚Ricky教路

蔣怡在片皮鴨的帖文沒有交待太多貼士或心得，記者在翻查資料是發現蔣怡並不是第一次製作片皮鴨，早於2021年已嘗試在家自製，但不如餐廳效果。經過多番嘗試後，她於2022年11月曾發文多謝大廚張錦祥（Ricky）教路，助她在家中「燒」出燒臘店水準的烤鴨。記者在Ricky的YouTube頻道找到Ricky親自示範燒鴨的影片，並提及以下成功5大秘訣，如有興趣可觀看他的影片看詳細教學。

1. 鴨翼斬到腋下位置，確保整隻鴨燒出來的顏色就均勻、皮脆。

2. 上皮水宜用麥芽糖非蜜糖或砂糖，這樣燒出來的皮會更挺身有光澤，香脆更持久。

3. 上皮之前一定要汆水，汆水後外皮會收縮及脹起，燒起上來更脆身。

4. 鴨上完皮水要乾得透，否則上色便不夠均勻，建議最少在雪櫃風乾一晚，多過一天效果更佳。

5. 燒好後靜置至少20分鐘，若立即切開它會不停流出肉汁。



剛焗好的烤鴨需靜置至少二十分鐘，避免切開時流出肉汁。（Facebook@蔣怡）

資料來源：Facebook@蔣怡、YouTube@Ricky講煮講食