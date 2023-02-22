簡單早餐｜法式多士法式吐司做法　蛋香濃要切兩刀可媲高級甜品

「早餐食乜好？煮早餐有冇又快又好味方法？」雞蛋、厚切方包、豆奶、糖，四合一拼湊法式香甜多士，方法簡易。

攝影︰尹嘉蔚



簡單早餐-法式多士（法式吐司）示範。（尹嘉蔚攝）

美味麵包難以抗拒

營養學者經常提議早餐不宜盡是吃精緻澱粉食物，應該搭配蛋白質飲食，例如雞蛋、豆奶等一同享用，可使餐後血糖波幅更趨穩定，飽肚感也更足。對於鍾情吃麵包的人來說，或儘管看看健康建議，減少一下食用量，至於完全戒吃麵包實在困難。打工仔早上食麵包求快、平、好吃…有些人更視麵包為每朝的療癒食物兼精神食糧。美味的麵包，着實令人難以抗拒。

厚切方包成就法式多士

一塊厚切方包，莫過於是精緻的碳水化合物，營養是有欠不足，味道也略為寡淡。有人將它轉化成厚多士，配花生醬、炒蛋、牛奶或咖啡，味道已大為提升。然而，有一個將味道更為躍升的方法，甚至可以令一塊平凡的方包變成有高級感的法式多士，叫方包再不平凡。西餐廳中的法式多士，添點楓糖、肉桂粉、食用花加以點綴，每份已賣上港幣百幾二百元。其實，法式多士的做法很簡單！說不上要登大雅之堂，但至少有家庭中的小溫馨和好味道，讓人心滿意足。

平凡的方包變成有高級感的法式多士。（尹嘉蔚攝）

簡單做法5材料 浸透蛋液烤香每面

先準備厚方包1塊、雞蛋1隻、豆奶100毫升、糖2茶匙、牛油1湯匙。將厚方包對半切開，在上面鎅2條刀痕約2-3毫米，不要鎅斷！這兩條小刀痕，可以令蛋液更易被方包吸收，煎出來的多士，其中的蛋香味會更加濃郁。

按圖看法式多士做法︰

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蛋香味濃郁，口感好像烤香了的麵包布甸。（尹嘉蔚攝）

看來甚是優雅的法式多士，風味十分濃郁，口感好像烤香了的麵包布甸，你會嘗試一下嗎？