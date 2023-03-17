傷肝飲食｜傷肝4飲食習慣1類等同酒精！亂補維他命A恐增肝臟負擔

喝太多酒會傷肝，熬夜會傷肝，原來吃過量維他命A也會傷肝，還有3類食物也應少吃來保護嬌嫩的肝臟。



馬來西亞醫學博士黃軒醫生在社交平台上分享「傷肝的飲食」，提醒大家要改變不良的飲食習慣，看看以下你中了多少樣呢？

【傷肝的飲食1】太多甜食

高糖、多糖分的食物其實會傷害肝臟，因為太多的精製糖、高果糖的食品，例如蛋糕、甜包、早餐粟米片等，會導致脂肪更易積在肝細胞內，可能提升患肝病的風險。吃太多糖對肝的損害，不亞於酒精。

（圖片︰Unsplash）

【傷肝的飲食2】太多壞脂肪食物

反式脂肪及高飽和脂肪食物，例如動物性油脂、棕櫚油、牛油、植物牛油、五花腩、香腸等加工肉類。吃太多高脂食物的話，脂肪會在肝細胞中堆積，可致非酒精性脂肪肝（NAFLD），當脂肪含量超過肝臟重量10%的時候，便是「脂肪肝」。肝臟可能會腫脹，日積月累的脂肪會引起肝硬化。

【傷肝的飲食3】喝太多碳酸飲品

有研究發現，喝大量碳酸飲品的人，更易患非酒精性脂肪肝。跟高脂食物一樣，嚴重者最後會導致肝硬化。

了解更多︰脂肪肝飲食｜肥胖壓力大易致脂肪肝 10大食物減肝脂肪橄欖油都得

按圖了解更多減少脂肪肝10類食物▼▼

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【傷肝的飲食4】過量維他命A

紅、橙、黃色的蔬果含維他命A，補充維他命A吃天然的新鮮蔬果便足夠，如果特意服用含高劑量維他命A補充劑，對肝臟來說是負擔。黃醫生提醒，若服用任何額外的維他命 A補充劑前，請諮詢醫生意見。

參考資料︰黃軒醫生FB/香港中文大學醫院