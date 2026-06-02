增肌飲食｜30歲後肌肉流失　營養師推3類食物增肌強骨+點烚蛋最好

增肌飲食｜30歲後肌肉骨質漸流失，除了補充蛋白質外，還有哪些營養素需要攝取？如何進食才最吸收？



增肌飲食｜增肌補鈣多吃3類食物

隨年紀增長，肌肉與骨質漸漸流失。有醫學研究指出，當超過30歲，肌肉質量每10年開始以3至8%的速度流失；70歲以後，每10年加速以15%的速度流失。營養師王人唯提醒，預防肌力不足及體虛，平日要多攝取維持肌肉生長的優質蛋白質、增強骨質的鈣、助鈣吸收的維他命D，食物包括乳製品、黃豆製品及魚類等。減肥｜日行1萬步戒奶茶2個月反增1公斤！醫揭2原因+減脂增肌6餐單

乳製品有齊3大有利肌肉、骨質生長的營養素。（圖片︰photo AC）

增肌飲食【1】優質蛋白質：助肌肉及骨質生長

建議3餐最少各攝取一個掌心大小的優質蛋白質，包括豆腐、魚類、海鮮、蛋類、瘦肉；鮮奶、乳酪等每天攝取240毫升。

看如何煮烚蛋最有利蛋白質吸收▼▼

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如何煮烚蛋，最有利於吸收蛋白質？

用細火將水燒開，放入雞蛋烚4分鐘，再「過冷河」便於剝殼。蛋白、蛋黃呈軟嫩的固態狀，口味好，各種營養亦最利於消化吸收。烚蛋煮得太老，蛋白中的硫離子與蛋黃中的鐵離子產生化學反應，蛋黃邊緣會形成灰色硫化鐵，這種物質不能被人體吸收。通過加熱雞蛋，蛋白質過度凝固，也不利消化吸收，浪費了雞蛋中的營養。烚蛋貼士｜平底鑊慳水烚蛋法只需1厘米水高 極易掌握溫泉蛋都得

1. 烚蛋的蛋白質最易被人體吸收及利用。

2. 提議吃全蛋，因蛋含有雞蛋中大部分的蛋白質。

3. 帶殼煮蛋能阻隔空氣，避免雞蛋中的膽固醇氧化，不會對心血管造成損害。

4. 最快、簡單及健康的煮蛋方法。



增肌飲食【2】高鈣：增強骨質

乳製品是人體最有效吸收鈣質的食物，不吃乳製品的，可吃帶骨的小魚乾、板豆腐、凍豆腐、豆乾、深綠色蔬菜、黑芝麻等。至於，豆漿、嫩豆腐的鈣含量很低。

2塊豆乾有411毫克鈣，比300毫升牛奶含312毫克鈣更多出32%。（尹嘉蔚攝）

了解16種高鈣食物清單（由低至高排列）▼▼

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增肌飲食【3】維他命D：助鈣質吸收

富含脂肪的魚類、雞蛋、乳製品、菇類、黑木耳等，及適當曬太陽，讓皮膚接觸陽光。相關文章︰木耳營養｜黑木耳維他命D最強增免疫力防骨折 5食法益腸道助吸收

以上三種營養素最大的共通點便是乳製品、黃豆製品和魚類，王建議可以增加攝取以上三類食物。

補充肌肉、骨質3大營養素有哪些？ 蛋白質、鈣質、維他命D 雞蛋點煮更易吸收蛋白質？ 烚蛋

參考資料︰王人唯營養師FB