三餸一湯｜西檸雞+鹹檸檬蒸烏頭+中大檸檬撻+花生眉豆木瓜雪耳湯

天氣潮濕，悶悶滯滯、連吃也提不起勁，惟有出動酸甜開胃菜式。檸檬，含豐富維他命C，抗氧化力強，能提升免疫力、預防骨質疏鬆，甚至美白淡斑。飲檸檬水之餘，還可把檸檬入饌，家常菜款式多、煮雞、蒸魚、做甜品，再配個去濕湯水，好味開胃，有益健康。



酸甜開胃檸檬菜式，今次選了西檸雞、鹹檸檬蒸烏頭；甜品是中大檸檬撻，加一個去濕健脾的湯水花生眉豆木瓜雪耳湯。

剪接：葉思雅



西檸雞 擠檸檬汁有秘訣

西檸雞，雞扒半煎炸已經夠香口惹味，加上檸檬清香醒胃，絕對能增加食慾。但一定要用新鮮檸檬榨汁，若用預先包裝的檸檬汁味道大不同，只需用手壓着檸檬在枱上來回滾動，榨汁便會又多又輕鬆。又或參考1支牙籤法擠檸檬汁。

【西檸雞食譜】檸檬果酸無添加 清香開胃住家菜

西檸雞食譜

鹹檸檬蒸烏頭 點揀靚烏頭？

蒸魚最簡單，魚販又會幫忙劏魚刮鱗，有些更貼心，買烏頭還送鹹檸檬。不過，買烏頭時要注意，烏頭有2款，本地和內地產，內地比本地的平十多元，最好吃的，要選一斤以上的大烏頭，因油脂較多，味較甘香。

【鹹檸檬蒸烏頭食譜】家庭風味蒸魚菜 一斤重烏頭最結實甘香！

鹹檸檬蒸烏頭食譜

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中大檸檬批 餅底保持香脆有秘訣

中大檸檬批是不少中大人的集體回憶，是30年前由曾任酒店總餅廚的江洛洋於中大任職餅廚時始創。它的獨特之處是其「餅底」，以粟米片拌牛油做成，但容易變腍。不過，若想保持香脆口感，還有個小秘訣。

【甜品食譜】中大檸檬批酸甜清新 粟米片餅底保持香脆最緊要...

中大檸檬批食譜

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花生眉豆木瓜雪耳湯 健脾去濕

最怕春天又濕又熱，令人渾身不爽，濕疹又易發作，這時最適合飲去濕健脾湯，要去濕先健脾，中醫推介花生眉豆木瓜雪耳湯，加入陳皮補脾益氣，效果更佳。

【去濕湯水食譜】花生眉豆木瓜雪耳湯 春天保健去濕健脾潤肺消滯

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

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