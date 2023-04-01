廚房意外｜玻璃煲蓋突碎裂5常見原因　煲湯壞習慣鍋蓋半掩易出事

5大原因使玻璃鍋蓋碎裂！煲湯煮汁的時候，有時會把玻璃鍋蓋打側蓋在鍋上，留些少空隙慎防滾瀉，但這樣做好易弄裂鍋蓋。



玻璃蓋的好處是可以看到鍋裡發生什麼，隨時可觀察沸騰狀態。然而，一不小心玻璃蓋容易有裂痕，甚至破碎，帶來危險。假如你習慣將鍋蓋半蓋在鍋上，騰空的一半一直被下方的熱力焫着，甚至暴露在火焰上，玻璃蓋邊很易被燒焦，久而久之玻璃亦可能碎裂。如果有必要將鍋蓋半蓋在鍋上，應用細火避免焫着鍋蓋。

鍋蓋半蓋在鍋上，騰空的一半暴露在火焰上，久而久之玻璃可能碎裂。（圖片︰和平フレイズ【公式】@waheifreiz twitter）

此外，有其他常見原因令玻璃鍋蓋容易碎裂▼▼

【玻璃鍋蓋碎裂原因1】火焰燒裂，鍋蓋直接暴露在火焰上。

【玻璃鍋蓋碎裂原因2】溫度急劇變化，例如使用後立即向鍋蓋澆水。

【玻璃鍋蓋碎裂原因3】外部衝擊，如掉落或撞擊鍋蓋等。

手濕的時候，小心提玻璃鍋蓋，否則掉落碎裂。（尹嘉蔚攝）

【玻璃鍋蓋碎裂原因4】日久損耗，輕微刮痕愈積愈多致碎裂。

【玻璃鍋蓋碎裂原因5】高溫烘裂，如放在熱的電磁爐上。

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參考資料︰Hint-Pot