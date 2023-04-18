行街市｜楊屋道街市紅衫魚$15/4條帶子平均$5？豬肉一律$28斤！

楊屋道街市有港版築地市場之稱，向來是一眾海鮮迷必到之地，約下午5時人流不算太多，未有水泄不通的情況。魚類方面，以紅衫魚及青根魚最當造，最平$15四條，青根魚$35三至四條，港人最喜愛的帶子也十分便宜，一份$35約6隻，但今次的帶子不是我們熟悉的扇貝，而是名叫「沙插」的貝類，你知兩者有什麼分別嗎？現在當造應該吃哪款？

攝影：黃偉麟



紅衫魚青根魚每條不用$10

紅衫青根 5月休漁期後減產

還有十多天便是中國休漁期，在休漁期之前，漁民都會盡量拖多幾轉，務求在中國休漁期前拖得更多漁穫，所以「上水即死」的冰枱魚，如紅衫魚及青根魚，差不多每個冰枱魚檔也會發現牠的蹤影，紅衫魚最平的$15四條，最貴也不超過$30，而青根魚大約$35至$40元一份，每份約3至4條。中國休漁期五月一日開始，漁船不可進行拖網，意味紅衫魚、青根這類貨量將大為減少。想吃平價紅衫魚或青根魚的朋友，就要把握最後機會。

帶子當造期每隻不用$5

這種香港常見的帶子，海鮮檔或老一輩人會叫牠做「沙插」，牠的外型與扇貝完全不同，但柱頭白肉部份與扇貝相似，所以也有平價帶子之稱，每年5至6月為盛產期，所以特別便宜。

按圖看楊屋道街市有哪些平價海鮮：

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「沙插」不同扇貝？

「沙插」外殼偏薄呈三角形，柱頭呈㰐圓形，口感較韌微帶苦澀，這種帶子盛產於中國沿海，因為水質及生活習性，只可作熟食，而且有重金屬及食安問題，除了柱頭部分，其餘內臟都不會食用，最佳的烹調方法為蒜蓉豆豉蒸。

另外，大蟶子王也相當便宜，最平的$50一扎便有八至九隻，鮑魚$50一份，六至八隻，蜆類最平$20一份。

按圖看楊屋道街市有哪些海鮮？

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新鮮豬肉$28斤

楊屋道街市每天5時後就進入豬肉減價戰，街市對開的豬肉檔，全部均一價$28斤，而湯骨則$20斤。蔬菜也進入減價時段，油墨菜、娃娃菜、菜心、西蘭花、薯仔、蕃茄等等，全部$20三份。

按圖看楊屋道街市有哪些蔬菜：

清遠蛋湖北蛋$43/排30隻

荃灣人氣雞蛋店，為一間糧油雜貨店，在荃新天地對出，每天排隊買蛋的客人不下數十。而今天的情況也如是，門外約廿多人在排隊買蛋，此店最出名的是清遠蛋及湖北蛋，雞蛋個頭較大，蛋黃呈深黃色，而且帶有濃郁的蛋香，以一排30隻$43的價格，平均每隻約$1.43，難怪此店的人氣近年有增無減。

按圖看人氣雞蛋店：

以上價格日期：2023年4月17日17:30

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

荃灣楊屋道街市