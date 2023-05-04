雞食譜｜15分鐘星級美食法式芥末雞卷　自調醬汁3材料黃金比例

法國菜式向來都是比較複雜，不時需要又焗又炸，今次介紹一個改良版的法式雞卷，只需混合3種簡易醬汁，再加上雞扒、火腿及蘆筍，再用上氣炸鍋，就可以做出這道「上得大枱」的食物。

攝影：黃偉麟



雞扒代替傳統雞胸 免氣炸鍋焗至乾硬

法式雞卷有很多做法，傳統上是做雞胸肉，但假若用氣炸鍋，雞胸肉會變得「嚡身」，今次換上雞扒，可保持肉質的鮮嫩，而雞皮更會焗出焦香的口感。雞扒底面切成兩塊，皮的部分切至0.8至1厘米厚，餘下的雞肉可用於其他菜式。

雞扒底面切成兩塊，皮的部分切至0.8至1厘米厚。

蘆筍必須去皮保嫩滑

用氣炸鍋焗蘆筍，會令蘆筍比較乾身，但今次用雞卷捲起來，蘆筍的水分可保留得較好，再加上雞及火腿的油脂，蘆筍可保持嫩口，但是，必須去掉蘆筍皮，否則較難熟透，或會影響口感。

蘆筍必須要去皮，否則較難熟透影響口感。

雞汁醃一小時 火腿切至一樣大小

雞扒用雞汁醃一小時後，取出雞皮向下，火腿放於雞扒上，火腿切至跟雞扒一樣大小，再放上蘆筍，蘆筍的頭尾長於雞扒約2厘米，放好材料後把雞扒捲起，再用牙籤定型。

火腿放於雞扒上，火腿切至跟雞扒一樣大小，再放上蘆筍。

放好材料後把雞扒捲起，再用牙籤定型。

法式芥末雞卷食譜

法式芥末醬 3種簡易醬汁黃金比例

今次用上3種簡易醬汁，有法式芥末醬、蜜糖及雞汁，分量是2比2比1，雞汁比較鹹，雖要注意用量，想淡味一點可以減少雞汁的分量。最後，混好的醬汁需要分成2份，1份是塗上未熟透的雞卷上，1份是完成後淋上雞卷。

法式芥末醬（網上圖片）

氣炸鍋焗2次即成

氣炸鍋預熱至攝氏200度，放入雞卷氣炸7分鐘，完成後拉出氣炸鍋盤，於雞卷塗上混合醬汁，再轉180度氣炸4分鐘即成。取出雞卷再把雞卷一分為二，上碟後在雞卷面淋上另外1份混合醬汁即成。

第一次氣炸7分鐘後，塗上醬汁，轉180度氣炸4分鐘日。

法式芥末雞卷（氣炸/Air-Fly）

2-3人分量 1級難度 15分鐘



材料：

雞扒3塊

火腿3片

蘆筍6條



醬汁材料：

雞汁1湯匙

蜜糖2湯匙

法式芥末2湯匙



做法：

1 雞扒切成兩塊，皮的部分切至0.8至1厘米厚，用雞汁醃一小時。

2 火腿切至跟雞扒一樣大小，放於雞扒上，蘆筍去皮，蘆筍的頭尾長於雞扒約2厘米，把雞扒捲起，用牙籤定型。

3 混好的醬汁材料分成2份，1份塗上生的雞卷上，1份待完成後淋上雞卷。

4 氣炸鍋預熱至攝氏200度，雞卷氣炸7分鐘，塗上醬汁，轉180度氣炸4分鐘。雞卷切成2份上碟，淋上餘下1份醬汁即成。



不失敗貼士：

~雞胸肉改成雞扒，切至0.8至1厘米厚，用氣炸鍋也可保持鮮嫩。

~蘆筍必須去皮，否則較難熟透，或會影響口感。

~氣炸鍋高溫炸一次，塗上醬汁後必須減溫，否則雞皮會過焦。



蒸肉餅食譜｜蟶子蒸肉餅索價$908 5貼士加一樣材料媲美酒家名物

煎魚貼士｜香煎青根魚不失敗3竅門 金黃香脆嫩滑無比中式鑊最好?

海鮮食譜｜花雕酒香海鮮鍋5分鐘料理 加1種粉鮮味昇華估佢唔到！

蔬菜食譜｜大排檔風味啫啫唐生菜煲 加1材料比蝦米更香5分鐘搞掂