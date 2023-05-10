防癌飲食｜蝦蟹不用戒？中醫博士正確戒口法不碰1食物餓死癌細胞

確診癌症是不幸的消息，許多人知道病情時都會感到徬徨無助，突然面對各種治療和飲食戒口資訊，難免令人無所適從，也無法判斷真確性。近日中醫博士小董在一個健康頻道上，分享了關於自己對癌症食物的見解，​​講解癌症正確戒口方法、拆解坊間戒口傳聞，例如應否戒蝦蟹這些「發物」、沒胃口可否吃粥等。



坊間中醫普遍都會要求癌症病人戒口。（圖片資料： iStock）

患癌全戒蝦蟹發物？

中醫普遍都會要求癌症病人戒口，不要吃蝦、蟹、鴨、雞、羊，還有煎炸辛辣等刺激性食物和發物，以免刺激到癌症病情。但小董博士則對此更正，他認為盲目戒口，令病人飲食選擇變少，甚至戒到只能吃粥的做法可笑，他直指某些癌症，如肺癌、腎癌等，它的癌細胞根本不是從皮膚發出來，戒發物根本無助病情，只會影響皮膚的癌症，如乳癌、皮膚癌等，才需要對發物有所限制。

癌細胞只吃糖！切忌吃粥

小董博士指癌細胞要生長或轉移，所需的最主要能量是糖，而非其他發物。而澱粉質如米飯、粥等升糖指數高的食物，能為癌細胞提供生長的必要能量，故此小董博士他很提倡癌症病人進行低碳水飲食。因升糖指數關係，博士也一反病人要吃粥的故有觀念，直指癌症病人切忌吃粥！

博士指癌症病人切忌吃粥！（圖片資料： iStock）

癌症屬熱病 不宜吃榴連炸雞

博士指癌症為熱病，不宜吃榴連、炸雞等燥熱之物，這會令痛症、炎症增加。但同時他亦提醒大家，戒口要按癌症實際情況去靈活處理，如肺癌等則需要減少刺激氣管的食物；如乳癌等會引致身體潰瘍的癌症，則需要去戒發物，避免皮膚受進一步影響。

博士指癌症為熱病，不宜吃榴連等燥熱之物。（圖片資料： iStock）

小董博士在澳洲悉尼新南威爾斯大學主修醫科生理學，獲學士學位。於南京中醫藥大學中醫博士畢業，主修腫瘤內科。亦曾任北京中醫疑難病研究會副教授。獲首屆「中華傳統醫藥創新人才」、「中華傳統醫學突出貢獻專家」榮譽大獎。註冊中醫師、營養師，自設診所，精研中醫古方，行醫多年。

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資料來源：健康嗎youtube