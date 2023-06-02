日出康城｜涉事設計師太古城改廚房又違規？保險或唔賠2情況例外

將軍澳日出康城首都一個單位違規拆主力牆，屋宇署表明將會跟進涉事設計師過去參與的工程，據悉包括西貢、太古城。連登討論區更有網民貼出太古城物業管理有限公司最近發出的公告，表示開放式廚房設計可能已違反相關消防及建築物條例。如果違規改建開放式廚房，一旦發生意外，保險公司會理賠嗎？



網民翻出設計師過往工程 發現又違規？

將軍澳日出康城首都一個單位違規改建事件不斷發酵，屋宇署表明將會跟進涉事設計師過去參與的工程。涉事設計師更被網友翻出過去曾參與太古城其中一住宅單位進行設計裝修，把單位間牆拆掉重新規劃，將廚房與大廳打通，變相即將梗廚改建為開放式廚房。

開放式廚房必具防火設備？

屋宇署《2011年建築物消防安全守則》中亦列明，如果單位內只有一道大門，而開放式廚房位置接近該大門，就必須具備相關的防火設備（包括：煙霧感應器、自動灑水系統、耐火牆），以保障住戶安全。從帖文的圖片中所見，單位並沒有相關防火設備。

太古城發公告：原有設計不能配合改建開放式廚房

該網民其後更發現太古城物業管理公司發出公告，表示太古城住宅樓宇的原有設計並不能配合開放式廚房的相關法例要求，亦提醒業主開放式廚房設計若違反消防規例及建築物條例，可令單位及大廈保險單失效，相關火警風險造成的損失或損害可能不受保障，而有關業主亦需要負責因火警意外而造成的損失。

太古城物業管理有限公司發出公告，表示開放式廚房有機會違反法例。（連登討論區）

開放式廚房符合條件有得賠 刻意隱瞞得不償失

不少業主在入伙時都會購買家居保險和住宅火險，記者亦就相關情況向保險從業員查詢，獲回覆指，如果該住宅單位本身建成時已是開放式設計的廚房，或改建的廚房設計沒有違反有關法例規定，屬於合法改建，而且通知了保險公司，開放式廚房則不會影響保單效用。一旦發生意外或火警亦能理賠。

不過，如投保人在未有入則申請下違規改建開放式廚房，則不能購買相關保險，如投保人在購買家居保險和住宅火險時，刻意隱瞞違規改建開放式廚房，一旦發生意外或火警，保險公司有權拒絕賠償，令保單失效，業主亦須自行負擔賠償費用。他亦提醒，投保人在進行任何涉及單位結構和安全的改動前，應先告知保險公司為單位重新進行評估。