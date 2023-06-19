豉油比較｜減鹽豉油、頭抽真的健康啲？蒸魚豉油易墮高糖高鈉陷阱

豉油的發展可說是千變萬化，以往只分生抽及老抽，較特色可能是減鹽豉油。到近年出現了蒸魚豉油、煲仔飯豉油及甜豉油，而生抽亦發展成頭抽、頭遍豉油、古法翕仔豉油及天然古法釀造豉油，究竟這些豉油健康嗎？



5毫升豉油=每日攝取鈉上限的12%

豉油是用黃豆發酵而成，釀製過程中會加入鹽，而鹽是鈉的合成物，所以豉油的鈉含量都會偏高。 據食安中心資料，食用的豉油為例，每100毫升大約含有5000毫克鈉，而成年人每日應攝入少於2000毫克的鈉（約一茶匙鹽），5毫升豉油已是每日攝入上限的12%，若再加上其他食物所攝取的鈉，便很容易超標。有效控制鈉的攝取量，可以預防及控制高血壓。

豉油是用黃豆發酵而成，釀製過程中會入鹽，所以豉油的鈉含量都會偏高。（Envato）

減鹽豉油是否健康？

以超市較常見的3款減鹽豉油為例，李錦記減鹽豉油的鈉含量的確較低，每100毫升只有3340毫克鈉，另一款淘大的減鹽頭抽，鈉含量也比正常減低了近一半，但每100毫升也有5200毫克鈉，而日本代表萬字醬油，其減鹽豉油每100毫升有3808毫克鈉。以李錦記減鹽豉油為例，每日食用5毫升已是每日攝入上限的8%左右，的確較正常豉油健康。

按下圖看3款減鹽豉油的營養標籤：

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蒸魚豉油、甜豉油易墮高糖高鈉陷阱

近十多年蒸魚豉油成為了豉油界的新貴，如李錦記及淘大的蒸魚豉油也穩佔銷量榜的高位，消委會在2015年的報告中，曾提及蒸魚豉油及甜豉油含糖量較高，加入大量糖，藉甜味掩蓋部分鹹味。以李錦記蒸魚豉油為例，每100毫升已有6300毫克鈉，糖分是20克（約4粒方糖），而李錦記甜豉油，每100毫升已有4720毫克鈉，糖分是36克（約7粒方糖）。淘大蒸魚豉油的鈉及糖，每100毫升已有9160毫克鈉，糖分是26克（約5粒方糖）。所以，高糖高鈉的蒸魚豉油，每日食用5毫升，無論糖及納都很容易超出攝取量。

按下圖看蒸魚豉油及甜豉油的營養標籤：

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古法釀製頭抽鈉含量也高

以古法釀製的頭抽，是黃豆加入鹽水及其他材料發酵，第一次提煉出來的醬油，所以味道最為香純濃郁，也聲稱更健康。但以李錦記雙璜頭抽為例，雙璜頭抽標稱古法純天然釀造，以上乘豉油代替鹽水，鈉含量理應會減少，每100毫升已有6340毫克鈉。淘大頭遍生抽鈉含量更高，每100毫升已有9580毫克鈉，而美味棧古法頭抽，每100毫升已有8700毫克鈉。

按下圖看3款頭抽豉油的營養標籤：

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