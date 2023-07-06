新雪櫃一裝就壞？做錯1步滲黃液體　搬運使用3貼士待6小時才可用?

新雪櫃安裝使用注意！近日有人於Facebook群組《Oh yes 有得整》發文，表示剛更換新雪櫃，已按照師傅要求使用雪櫃，但發現新雪櫃內部帶有黏性，而且「感覺油淋淋」，其後更抹出黃色液體，即使多番清洗也無法完全去除污跡，於是發文向網友求助。有不少網友指出原來問題出在事主身上！究竟使用新雪櫃有什要注意？



新雪櫃漏雪種 誰之過？

事主近日購入新雪櫃，安裝師傅表示要插電後，靜止6小時才可使用，事主於是照做，直到使用時卻發現雪櫃內漏出雪種，即使用小梳打也無法完全去除黃色污跡。有網民留言指是「黑店比咗倉底次貨」，亦有不少網民表示是事主「聽錯」，因為新雪櫃的安裝說明書會列明雪櫃需靜止一段時間後才可接通電源，以確保雪櫃能夠正常運作，而非插電後，靜止6小時才使用。事主其後表示事已至此「但求換機，不維修」，不過有網民則指事主的個人疏忽，代理有機會拒絕換機或維修。（請按下圖👇👇👇）

雪櫃安裝後即駁電易損壞 等待6小時為佳

不少售賣雪櫃的公司都會建議用家在使用前先以海綿或柔軟的毛巾蘸取溫水進行擦拭清潔，雪櫃搬運完成後，亦應靜止等待6個小時以上，才接駁電源讓雪櫃運作。

因為在雪櫃的搬運過程中，雪櫃內部的雪種、冷凍油等會因為搖晃、移動甚至是搬運過程中將冰箱斜放或躺平而變得混濁。如果安裝完馬上接通電源使用，會讓雪櫃裡的零件被雜質阻塞、雪種漏出，而讓運作效率降低，嚴重可造成損壞，故應讓雜質沉澱才通電使用。除此以外，在安裝和搬運雪櫃時亦應注意以下事項：

新雪櫃／搬運３大注意事項 傾斜角度有學問

１ 傾斜角度不得超過45度

雪櫃在搬運過程中，不能倒置或横放，需保持直立或傾斜角度不大於45度。雪櫃的底部有壓縮機，壓縮機底部和電動機罩殼均有冷凍機油。假使把冰箱橫放或倒置，冷凍機油就會流入壓縮機和電動機上方的製冷系統內，堵塞毛細管，影響雪櫃的正常運作。如果在搬運過程中必須傾斜超過45度，雪櫃必須靜置半天以上再通電運行。

如果雪櫃在搬運過程中倒置或横放，會影響雪櫃的正常運作。搬運過程亦應避免劇烈搖晃或震動，否則有可能導致壓縮機內的減震彈簧脫落。（資料圖片）

２ 遠離熱源、潮濕地方

雪櫃應遠離鋅盆等潮濕或有水濺的地方，否則有機會引起積水和生鏽情況，會大大削弱雪櫃壽命，電子零件亦會因而故障，嚴重更會觸電或引起火災。 另外，雪櫃亦應遠離焗爐、煮食爐、洗碗機等發熱電器或加熱管道，確保雪櫃有效散熱，以減慢電量消耗。

３ 先通電半小時再放東西

新安裝的雪櫃應放置在平面，靜待6小時以上後，才接駁電源。接駁電源後，亦不宜馬上放置過多食物，否則有機會影響空間的冷空氣循環。因此，應讓雪櫃運行2至3小時，待雪櫃製冷到一定的溫度後，再放入新鮮或冷凍食品。夏季環境溫度較高時，應先讓雪櫃運行4小時以上才往雪櫃放置食物，而且要留有空間讓冷空氣循環。