梳打水分天然同人工？與有氣水、湯力水不同 營養師推1種水最健康

梳打水應該如何選擇？夏日炎炎時總會想喝一罐冰涼的汽水解渴，但一般汽水糖分甚高，對人體有害無利。因此，梳打水在近年成為不少港人的熱門選擇，梳打水不只零熱量、零脂肪，更能夠讓人產生飽足感。不過，梳打水也有很多種，哪一種才最健康？



梳打水成港人摯愛 減輕便秘症狀維持健康

梳打水是指將二氧化碳氣體溶入水中的飲品，對人體有不少益處。當人飲用梳打水時，二氧化碳會隨著打嗝排出體外，能夠紓緩胃部不適伴隨的脹氣感。台灣營養師李婉萍曾在另一文章中表示，有研究表明梳打水可以改善吞嚥能力、增加飽腹感與減輕便秘症狀，對於需要維持健康、減肥的人士非常適合。

雖然坊間有不少聲音指長期飲用梳打水會損害牙齒、導致骨質疏鬆、影響腸胃消化等問題，但記者曾就相關情況向香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）查詢，她則指出，梳打水內所含有的水和二氧化碳並不會對人體構成任何危害。

梳打水分3種 有氣礦泉水最健康

市面上一般俗稱為梳打水的有氣水，統稱為碳酸水，泛指所有有汽的水。碳酸水大致分為3種，分別為梳打水（Soda Water）、有氣礦泉水（Natural Sparkling Water）、湯力水（Tonic Water），3種梳打水的做法和營養價值各有不同。

１ 梳打水（Soda Water）

梳打水的原水是自來水或蒸餾水，然後將二氧化碳加壓充入水中，令其生成氣泡。Annie指，某部分品牌公司會加入微量添加劑調味（例如：糖、人工甜味劑、鈉質），因此不同品牌的梳打水或會有不同味道。市民只要留意飲品標籤便可知道梳打水有否加入添加劑，不過即使攝取微量添加劑對人體健康影響亦不大。

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２ 有氣礦泉水（Sparkling Mineral Water）

有氣礦泉水，是天然有氣礦泉水與天然二氧化碳及礦物質的結合，多是源自天然礦泉，並含鈣、鉀及鎂等天然礦物成分。由於泉水的礦物質含量較高，所以通常都不會再添加礦物質。美國FDA對於有氣礦泉水亦有嚴格規定，泉水含最少250 ppm礦物質含量才能夠被定義為有氣礦泉水。

Annie指，有氣礦泉水是天然礦物質水，添加劑較少，亦相較有更多微量營養，是梳打水中最為健康的選擇，不過由於是純天然，價格亦相對昂貴。

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３ 湯力水（Tonic Water）

湯力水的製作基本和梳打水一樣，但會額外添加奎寧為主的香料作為調味。奎寧是樹皮的萃取物，帶有天然植物性苦澀味。為了中和苦澀味，湯力水裏面也會加入糖類、檸檬、青檸等成分。不過，湯力水多數用於調配烈酒、雞尾酒等，較少人會直接飲用。

按圖即看不同品牌湯力水比較：

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食安抽查梳打水溴酸鹽超標 不超上限對人體無害

雖然梳打水好處多，但食安中心曾經發現一批泰國進口的瓶裝梳打水懷疑含溴酸鹽，須立即停止使用或出售。食安中心發言人表示，大量攝入溴酸鹽有機會出現噁心、嘔吐和腹痛等症狀，嚴重者可能影響腎臟和神經系統，對人體造成傷害。

世界衞生組織已把飲用水的溴酸鹽含量上限訂為每公升0.01毫克，如不超過此上限，對健康構成威脅的可能性不大，市民亦毋須過分擔心。