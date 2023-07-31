咖啡粉現黴菌事主想繼續養！毒素可致急性腎衰竭 切掉可吃嗎 ？

有網民於Facebook群組《咖啡迷 We Love Coffee》發文，指誤把咖啡粉餅放入櫥櫃，數天後再打開櫥櫃，發現咖啡粉餅已經發霉，出現不同顏色的霉菌。事主更指「幾靚」、「有少少想keep起佢」。有網民則建議事主「養下啦，幾靚呀，我試過養到粉紅色霉」。不過原來這種霉菌暗藏殺機？



事主誤把咖啡粉餅放入櫥櫃發霉 網民讚「發霉都咁靚」

帖文中有很多網友均表示圖片中的咖啡粉餅「發霉都咁靚」，有幾位網民均表示自己曾經養過霉菌，更自豪表示養出櫻花色霉菌，「有幾秒諗過留起佢」。不過，亦有不少網民擔心霉菌會到處繁殖，櫥櫃內充斥著孢子，內裡物品亦有機會被感染發霉，有人謂：「隔住個mon都覺得啲霉菌散到周圍都係」，有網民更指霉菌中的毒素會致癌。

食物有黴菌是變質徵兆 市民有可能誤食？

由於香港氣候溫暖而潮濕，是適合黴菌生長的環境，因此黴菌在香港很常見。黴菌是真菌類，通過肉眼看不見的微小孢子繁殖，在空氣、水或食物處理中散播。大部分食物都是這些微生物的溫牀，一旦發現食物裡長有黴菌，通常已是變質的徵兆。不過當黴菌的顏色與食物的顏色相若時，市民未必會發覺，因此亦有可能吃了受黴菌污染的食物而不自知。

咖啡粉保存不當會產生毒素 可引發急性腎衰竭或致癌

咖啡豆或咖啡粉在潮濕環境下若保存不當，很容易有赭麴黴菌在其表面生長並產生代謝物「赭麴毒素」。世界衛生組織國際癌症研究機構已將赭麴毒素A列為2B類致癌物，若長期或過量攝取赭麴毒素，不僅會破壞腎臟功能，引發急性腎衰竭以及腎小管壞死等病變，也有傷害肝臟、致癌的危險性。因此，咖啡豆或咖啡粉等建議放置真空、密封、不透光的容器中，避免咖啡粉與空氣接觸。

食物發霉切掉還可吃嗎？ 部分黴菌有益可食用

不過，亦並非所有黴菌都對人體有害。藍芝士是歐洲人經由發酵後，再加入青黴菌所製成的；醬油、豆瓣醬、豆豉和味噌等需要米麴菌發酵；紅糟、豆腐乳和紅露酒等則是由紅麴菌所發酵製造。這些黴菌一般可以安全食用。（請按下圖👇👇👇）

為確保食物安全，食安中心則建議，除了那些在製造過程中刻意加入的黴菌外，如發現食物表面有黴菌便應丟棄。即使將發霉的部分去除，黴菌菌絲或已遍佈開始腐爛的食物，發霉食物中的毒素無法被完全去除，因此不宜再食用。

活用沖泡後的咖啡渣 除臭吸濕５用途

按圖即看咖啡渣５大用途：

雖然咖啡豆或咖啡粉等若保存不當會產生毒素，不過咖啡渣亦有其功用，包括：咖啡渣加水除微波爐異味、消除垃圾桶異味、消除雪櫃異味、消除食物盒中的異味、植物天然肥料等。不過，由於沖泡過後的咖啡渣含有水分，放久容易發霉，故在使用前需先將當中的水分抽走。

咖啡渣用途｜除臭吸濕零成本效果媲美梳打粉 5用途多做1步防發霉