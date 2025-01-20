大掃除抽油煙機｜去除千年油漬免刷免力立立令！靠1物遠勝蘇打粉

大掃除｜抽油煙機千年油污好難洗？網絡流傳有一個方法毋須用力刷，也不用蘇打粉，只需一樣關鍵東西，就可輕輕鬆鬆洗去千年油漬，而且這種DIY清潔劑，刺激性低，家中有小孩寵物也可使用。



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抽油煙機千年油污好難洗？日主婦常用2種方法

抽油煙機或廚房其他地方油垢問題嚴重？家務專家佐藤在個人平台上，分享了清潔抽油煙機油污的心得，更指這是日本家庭主婦也常用的方法。他推薦的兩種方法，一為針對清潔抽油煙機的浸泡法；二為可清潔牆壁油垢的DIY清潔劑。兩者所用材料都一樣，只有配方分量不同。

家務專家佐藤分享了清潔油煙機油污的心得（我是佐藤SATO youtube）

清潔抽油煙機方法1：浸泡法

家務專家佐藤所分享的浸泡法相當適合清洗千年污漬的抽油煙機。

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材料：膠袋、兜、溫水、洗碗海綿、倍半碳酸鈉



最關鍵的是「倍半碳酸鈉」是一種自然的清潔成分，在自然界中存在於鹽湖的沉積物中，稱為「天然鹼」或「碳酸鈉石」，它的刺激性低，就算家中有小孩或寵物都可以安心使用。

倍半碳酸鈉香港也有售。LEC激落君LEDC1004倍半碳酸鈉+鹼性電解水泡沫除菌清潔劑補充裝 450ml $40（petmart）

按圖看清潔抽油煙機步驟：

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1. 在油杯安全網套上膠袋



浸泡時油污會溶解脫落， 因此要先套上不會漏水的膠袋， 以免污漬轉移到兜中。

2. 調配清潔水



以90克（約6瓶蓋）倍半碳酸鈉加3公升溫水，用作清洗抽油煙機的清潔水，全放到兜中。

3. 浸泡配件30分鐘



直接把充滿污漬的抽油煙機配件浸泡，記得水位要完全覆蓋所有配件，然後靜置30分鐘。

4. 最後抹拭



把抽油煙機配件取出，用洗碗海綿輕輕一抹就完成了！

清潔抽油煙機方法2：DIY油污清潔劑 牆壁爐頭

家務專家佐藤所分享的第2招為DIY清潔劑。如果家中抽油煙機有頑固油污，相信抽油煙機機身、 廚房爐頭牆壁等地方也會有類似的煩惱。對於這種情況， 一支DIY清潔劑就可解決了！

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按圖看清潔抽油煙機機身步驟：

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油污清潔劑做法

1.調配清潔水



用作噴霧式的清潔水，成分為15克（約1瓶蓋）倍半碳酸鈉加500cc溫水，把兩者混合攪拌至均勻溶解便可，然後直接倒進噴霧壺中。

2.直接噴灑



直接把清潔水噴到油污表面，再用抹布擦乾淨，再用清水過一遍就可以了！如果是嚴重的油污， 可以把噴霧噴在紙巾上對油污濕敷5分鐘。

資料來源：我是佐藤SATO youtube