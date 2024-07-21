樂善堂深水埗辦董清波幼稚園推雙語課程　每班有本地及外籍班主任

正當陸續有幼稚園停辦之際，樂善堂在深水埗白田邨朗田樓開設全新的「樂善堂董清波幼稚園」，現正進行學生註冊。該校將為學前教育國際語言發展基地、首間推行「雙語課程」，校園內打造雙語學習環境，每班推行雙班主任制，聘任具豐富學前教育經驗的本地老師和外籍老師為班主任，透過校園社交情境、遊戲學習、探索和體驗式學習等，讓孩子學習語言，並設專科普通話課，讓孩子「生活化學語文」。



樂善堂董清波幼稚園為旗下首間推行「雙語課程」的幼稚園。（樂善堂提供圖片)

將申納學券制 獲批後半日制學費全免

樂善堂表示，樂善堂董清波幼稚園是樂善堂在深水埗第二個服務點，位處白田邨朗田樓一樓，面積6,000平方呎，設有6個課室、室內遊戲場、攀爬遊戲設施、創意小舞台、互動教學白板、家長資源中心、藝術展區等等。學校會申請「幼稚園教育計劃」（學券制），入讀家長申請「幼稚園入學註冊證」獲得批准後，半日班學費全免，全日班亦會獲得資助。

樂善堂董清波幼稚園在重建的白田邨啟用。（樂善堂提供圖片)

選取富有兒童文學元素「繪本」作主題教學

董清波幼稚園的雙語課程強調多聽和多說，以增強雙語接收和表達能力外，雙語閱讀也是重要元素，幼稚園選取富有兒童文學元素的「繪本」作主題教學，綜合雙語繪本和遊戲學習，貫通六大幼兒學習範疇，培養孩子對雙語的興趣。

樂善堂董清波幼稚園向家長介紹強調探索和體驗式學習。（樂善堂提供圖片)

除雙語學習，該幼稚園提供全方位生活技能學習，透過外出參觀和體驗式學習，讓幼兒「從做中學」，親身發現生活有趣的地方，擴闊視野，與老師一起整理所經歷的體驗，從中獲得知識，把學會的知識轉化，應用於日常生活上，提升對生活環境的敏覺力、流暢力和變通力。

樂善堂董清波幼稚園特設學前家長資源中心。（樂善堂提供圖片)

設「學前家長資源中心」 有教養子女書籍供家長借閱

樂善堂副主席兼幼稚園命名贊助人董貺漄表示，校名取自他的父親，希望讓孩子也獲得國際化學前教育質素。幼稚園除具以上特色， 他指家長對孩子支援十分重要，故特別在幼稚園內設置「學前家長資源中心」，置教養幼兒書籍讓家長借閱，不時舉辦家長工作坊，例如與家長分享親子閱讀培養雙語能力的方法， 並有駐校社工和學前教育專家等以跨專業支援學生家長。