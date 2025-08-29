城大與劍橋大學合推獎學金計劃 首批學生赴英進修碩士學位

城市大學與劍橋大學露西．卡文迪許學院（Lucy Cavendish College）和紐納姆學院（Newnham College）早前推出大學獎學金計劃，每年資助最多20名學生到劍橋修讀一年制碩士課程，逾十位城大生即使出發到英國體驗不一樣的學習之旅。



城大表示，期望透過一系列與劍橋大學推出的獎學金計劃為菁英學子打造開拓國際視野的寶貴留學機會。剛完成城大理學士（物理學）課程的駱祉豪將於秋天前往劍橋攻讀一年制研究型碩士課程，隨後於城大展開四年期博士研究。他期望，藉此機會深入了解科研與成果轉化的國際機制，並建立具影響力的全球學術網絡，日後則希望回到城大，成為教授兼企業家，將所學知識和經驗回饋母校。

國際學術交流連結 拓寬知識邊界

另一位城大理學碩士（能源及環境）畢業生黃煒君是首位獲得劍橋大學紐納姆學院研究碩士課程獎學金計劃的學生，她期待與來自不同背景和領域的學者和研究人員擦出火花，一同就可持續發展和氣候變化等方面進行研究。在2023年完成城大文學士（英語語言）學位課程的Jacqueline Guico憑獎學金首次踏足英國深造，修讀數碼人文學碩士學位。她對獲得留學機會感到既感恩亦興奮，認為在劍橋大學遇到的知識交流將會塑造一個更好的自己。

修畢城大理學碩士（數碼化轉型及科技創新）的衛和亦將於9月前往劍橋大學，修讀科技政策哲學碩士。她對於能夠成為計劃首批學生獲得獎學金，感到非常驚喜和榮幸，又感謝城大提供寶貴機會和切實幫助，讓她有機會赴英體驗不一樣的學術氛圍。在內地長大的蔡語之在城大攻讀工商管理學士課程，他將赴劍橋大學攻讀房地產金融碩士課程。他對獲得城大劍橋大學獎學金感到無比榮幸，認為兩校的緊密合作不僅彰顯城大於國際舞台上的學術地位與影響力，更能激勵學生勤勉治學、拓寬知識邊界。

城大工商管理學士（會計）課程畢業生范珮筠將攻讀金融碩士課程。她表示，英國在可持續金融發展走在前沿，而且學術氣氛優良，正好為她提供理想平台以深化專業知識並鞏固職業方向。城大法律博士畢業生梁瀛家對於能夠獲得獎學金感到非常雀躍，他計劃在劍橋大學完成法學碩士後，回港繼續攻讀法律專業執業課程，為未來工作鋪路。

多個城大劍橋大學獎學金助學生擴闊國際視野

除了上述計劃外，劍橋大學紐納姆學院研究碩士課程獎學金計劃亦在每年資助兩名城大女性研究碩士生前往劍橋大學紐納姆學院進修，及後返回城大並於劍橋大學和城大學者共同指導下攻讀博士學位課程。此外，城大亦分別與劍橋大學賈吉商學院（Judge Business School）、藝術與人文學院（School of Arts and Humanities）及露西．卡文迪許學院推出金融碩士課程獎學金計劃、數碼人文學碩士課程獎學金計劃及研究碩士課程獎學金計劃，為城大學生提供多種切合其學習需要的獎學金機會。