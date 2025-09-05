政育局辦「AI 抗戰志士」到校巡展　施俊輝：助學生認識抗戰歷史

政府正積極推動數字教育，適逢今年為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，教育局舉辦「AI 抗戰志士」到校巡展，為中學提供「與抗日戰士 AI 對話」互動一體機、專題展板及學習小冊子，支援學與教。教育局副局長施俊輝表示，活動有助同學們進一步認識抗戰歷史，並讓學生體驗不一樣的歷史教育。



教育局副局長施俊輝（中）周四（4日）在社交媒體撰文表示，他到訪九龍真光中學，了解學校如何通過善用人工智能技術，推動抗戰歷史教育。

施俊輝周四（4日）在社交媒體撰文表示，他到訪九龍真光中學，了解學校如何通過善用人工智能技術，推動抗戰歷史教育。他說，班上的同學昨天都觀看了在北京舉行的盛大閱兵，記憶猶新，而是次課堂恰逢其時，正好協助同學們進一步認識抗戰歷史，鞏固所學。同學們在中國歷史科的課堂中投入學習活動，善用人工智能，與三位虛擬抗戰老兵（陳炳靖、林珍和黃光漢）進行互動對話，並與同儕分享學習感悟。其後又朗讀抗日將領謝晉元和抗日烈士趙一曼的家書，親自撰寫「給抗戰志士的一封信」，表達對先烈的謝意。

施俊輝又說，學校將人工智能融入學與教，配合具有人文關懷的學習活動，安排抗戰志士跟學生近距離「對話」，拉近學生與歷史的距離，讓學生體驗不一樣的歷史教育。而他與同學的交流過程中，亦深深感受同學對先烈的由衷敬意，以及對祖國歷史的深厚情感。