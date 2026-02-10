AI x STEAM+01｜新油天推程式助長者回收雜物　社區關懷賽道奪冠

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇於1月24日（六）於香港城市大學校園圓滿舉行，同日舉辦「智慧未來．共創香港— AI x STEAM+01 挑戰賽」，接受全港中小學參與，鼓勵學生運用科技解決問題。挑戰賽設有「促進身心健康」、「社區關懷」及「實務研究」（譚仔國際及科技公司 Re:learn提供案例）三大賽道，並邀得教育局副局長施俊輝博士擔任頒獎及嘉許典禮主禮嘉賓。



在「社區關懷」賽道中，小學組冠軍由油蔴地天主教小學（海泓道）的3位六年級學生周楺浠、廖凱喬及陳凱琪，憑「智能預約回收手機程式」奪得。至於「促進身心健康」賽道的小學組冠軍則由五旬節于良發小學的4位六年級學生林子鈞、張家悅、許恩語及謝宛知，以「AI智能健康手環」獲得。



「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01」教育盛會由《香港01》旗下「01教育」主辦，譚仔國際、家福會、Re:learn為贊助單位；香港城市大學為策略合作伙伴；HKtag、香港津貼中學議會、香港電腦教育學會及香港電子學習教育協會為支持機構。

社區關懷賽道小學組冠軍：油蔴地天主教小學（海泓道）

AI程式助長者分類回收 減少家中囤積雜物

「社區關懷」小學組冠軍由油蔴地天主教小學（海泓道）的4位六年級學生（左二起）廖凱喬、周楺浠及陳凱琪，憑「智能預約回收手機程式」奪得。（梁鵬威攝）

油蔴地天主教小學（海泓道）的得獎隊伍接受訪問時表示，她們曾到長者家中探訪，發現不少有囤積雜物的習慣，容易引發衛生問題之餘，亦會阻礙通道容易絆倒，於是想到利用手機程式，用鏡頭以AI掃瞄協助他們將家中物品辨識及分類，再透過內建的獎勵機制，鼓勵長者回收。

考慮到長者行動不便，她們指程式可與義工組織聯繫，安排上門回收及送贈獎賞，當長者發現不少物品原來回收有價，可兌換到食油、米等日常用品，自然會減少囤積，更有利於循環再造，達至環保理念。3名得獎學生均表示無預料得獎，由於今次比賽要用AI驅動，她們構思時都遇到不少難題，尤其在撰寫程式編碼時需要老師的協助，故十分感謝所有人的幫忙。

油蔴地天主教小學（海泓道）學生設計程式協助長者回收雜物，於社區關懷賽道奪得小學組冠軍。

促進身心健康賽道小學組冠軍：五旬節于良發小學

智能手環助學生抒壓 AI生成健康改善報告

「促進身心健康」小學組冠軍則由五旬節于良發小學的林子鈞（六年級）、張家悅（六年級）、謝宛知（六年級）及許恩語（六年級）（左至右），以「AI智能健康手環」奪得殊榮。（梁鵬威攝）

五旬節于良發小學的獲獎隊伍接受時，4名全女班學生均認為本港學生面臨很大壓力，如遇到困難沒適時處理或會導致悲劇，所以想到以手環作為介面，讓學生能全面掌握自己的身心健康指數。她們舉例，如手環感應到佩帶者的心率過高，不但會作出提醒，更會引導進行呼吸放鬆，加強自我察覺及調節。此外，手環在完成一個學習周期後，會以 AI 生成一份詳盡的健康報告，當中包含膳食及運動建議，提供可行的改善方案。

五旬節于良發小學憑「AI智能健康手環」奪得「促進身心健康」小學組冠軍殊榮。

目前健康手環已有實物原型，4人表示老師於過去半個月提供了不少幫助，如協助撰寫程式編碼及訓練演說技巧，她們更指透過今次比賽學到團隊精神，以及進一步理解如何運用 AI 解決生活問題，獲益良多。