AI x STEAM+01｜資深教師分享AI生成教學App、跨學科融入人工智能

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇已經於1月24日（六）假香港城市大學校園成功舉行。是次典禮暨論壇設有教師案例分享環節，邀請到元朗商會中學副校長、教育局資訊科技教育卓越中心借調教師黃鳳鳴及香港真光中學資訊科技主任、香港翻轉教學協會創會會長夏志雄老師分享過往在教學中融入及應用人工智能的經驗及成果。



即場以AI生成教學程式 校本解決學生學習痛點

香港真光中學資訊科技主任、香港翻轉教學協會創會會長夏志雄老師於「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇主持教案分享環節，即場向各位教育界同工分享如何以 AI 生成教學程式。（夏家朗攝）

夏志雄老師於香港真光中學大力推動在教學上的人工智能應用，分享的案例就是以人工智能生成適用於各科的教學程式。他指老師身為最了解學生需求的人，自行開發教學程式最能針對學生學習痛點，提升學生學習效率。

夏老師即場分享了多個教學程式，例如數學科的因式分解（Factorization）課題，就可以透過人工智能生成程式，讓學生透過拖曳虛擬代數磚的方法理解分解概念，比起使用實體教具節省時間之餘，亦可以將學習過程由被動變主動。他亦舉例，語文科可以透過人工智能生成打字練習或詞彙學習遊戲，從而將原本乏味的記字過程變得生動有趣。

夏老師亦與各位參加者嘗試即場以人工智能生成程式，他說多個人工智能平台均可以用於生成教學程式，包括POE、Gemini等，並強調生成教學程式的重點是教師的設計思維，需要能夠針對學生的學習痛點，並引導學習經歷。最後，他總結稱在人工智能時代，製作程式已經不是工程師的專利，而是人人都可以做到的事，教師應該視人工智能為助教，幫助準備課堂教材或練習，而學生亦應該視之為學習小助手。

AI推動跨學科協作 注重逆向設計及體驗式學習

元朗商會中學副校長、教育局資訊科技教育卓越中心借調教師黃鳳鳴於「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇主持教案分享環節，分享過去在跨學科課程加入 AI 元素的經驗。（夏家朗攝）

黃鳳鳴副校長多次主持由教育局課程發展處價值觀教育學習圈舉辦的公開課，包括於24/25學年推出以秦朝兵馬俑為主題的跨學科主題式學習。

黃副校長在分享中提到，跨學科協作有助學生做到「通達學問，匯集智慧」，打破科目間的隔閡，將知識融會貫通，培養思維能力，並應用於真實場景中。同時，亦可以做到「發掘天賦，因材施教」，使學生認清自己的興趣及能力，幫助學生發掘自己的強項。她亦指出跨學科學習的兩大元素 —「逆向設計」及「體驗式學習」。逆向設計是指先從預期學習結果設定教學目標，最後才設計學習活動，而體驗式學習則是以經驗為起點，在過程中觀察和反省，然後總結經驗及實踐應用，再進入下一次學習。

近年人工智能急速發展，政府亦大力推動在教學中應用人工智能，在跨學科學習之中加入人工智能元素亦有助提升學習成果。黃副校長分享了她於上學年（24/25）推出的秦朝兵馬俑跨學科學習課程，結合多達13個學科的知識，以及雲端技術、人工智能、創新科技等技能，以秦朝作為中國歷史上首次大一統為切入點，培養學生家國情懷、傳承和弘揚愛國主義精神、提升國民身份認同感。