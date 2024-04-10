DJI Focus Pro、DJI RS 4 Pro及DJI RS 4專業穩定器正式公布｜DJI今日發表了三款全新的專業影像產品，包括可獨立運作的手自一體鏡頭控制系統DJI Focus Pro、旗艦級穩定器拓展平台DJI RS 4 Pro，以及輕量化商用穩定器DJI RS 4。



DJI Focus Pro - 開創性的獨立鏡頭控制系統

DJI首次推出可獨立運作的手自一體鏡頭控制系統 - DJI Focus Pro。它由LiDAR、馬達、手把、手輪四大模組組成，用戶可根據拍攝需求靈活搭配。全新的LiDAR性能大幅提升，對人跟焦距離達20米(是前代3倍)，測距點數提升77%至76，800個。結合創新的AMF手自一體控制模式，可實現自動對焦和手動控制的無縫切換。配合三通道磁阻尼手輪，可精確控制鏡頭的焦點、變焦、光圈。這一系列創新開啟了人機協作控焦的嶄新時代。

售價：$6,099（創作套裝）／$11,199（全能套裝）



DJI RS 4 Pro - 強大的旗艦級穩定器拓展平台

DJI RS 4 Pro可謂是一個集增穩、傳輸、監看、跟焦、控制於一體的全能穩定平台，為影視行業提供全鏈路解決方案。4.5kg的強大負載能力和比前代提升20%的電機扭矩，可輕鬆駕馭主流相機鏡頭組合。第二代原生橫直拍切換和新增的搖桿模式開關，大大提高了拍攝的靈活性和效率。針對車載場景優化的防抖算法，確保高速行駛時的拍攝穩定。此外，豐富的外接擴展選項，如支持DJI影像傳輸和DJI跟焦系統等，讓RS 4 Pro成為名副其實的旗艦穩定器。

售價：$6,049（標準版）／$7,699（套裝版）



DJI RS 4 - 輕便靈活的商用穩定器之選

對於追求輕便和靈活的商業創作者而言，DJI RS 4無疑是一個上佳之選。僅重3kg的輕量化機身，可搭載主流微單眼相機鏡頭組合。同樣支持第二代原生橫直拍切換，三軸還採用了特氟龍塗層，調平更加順滑。自動軸鎖功能可大幅提升開關機和收納的速度。新一代RS增穩算法在提供出色防抖性能的同時，也兼顧了運鏡的手感。值得一提的是，RS 4提供了豐富的外接拍攝解決方案，新增的RSA端口可擴展更多配件選擇。而隨附的BG70電池手柄，更可提供長達29.5小時的超長續航。

售價：$3,299（標準版）／$4,299（套裝版）

