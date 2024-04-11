vivo V30 5G港版發布上手玩＋售價｜vivo最新推出V30 5G手機以「AI柔光環|點亮每個日夜」為設計理念，集結了頂尖的影像系統、創新的AI拍攝技術、強悍的性能配置以及時尚的外觀設計，打造出全天候的隨身攝影工作室體驗。港版新機已經正式入手，立刻為大家上手玩！



vivo V30 5G搭載6.78吋2800x1260解像度120Hz AMOLED曲面螢幕，Snapdragon 7 Gen 3旗艦處理器，並提供12GB+12GB RAM內存融合和高達512GB儲存，記憶體使用空間相當於24GB，效能較上代提升50%。5000mAh電池和80W快充保證續航力，加上超大VC均熱板可將核心溫度降低13°C，全面滿足重度打機或拍攝需求。

vivo V30 5G機身十分輕巧纖薄

在影像系統方面，V30 5G配備了旗艦級的5000萬像素三鏡頭組合，包括前置5000萬像素AF鏡頭、後置5000萬像素超廣角主攝和5000萬像素自拍鏡頭。主攝具備f/2.0超大光圈、0.8倍變焦以及多種人像拍攝功能;自拍鏡頭則提供了119°超廣角視野和AI超級合影功能;超廣角鏡頭還加入了夜景拍攝模式，確保畫面的清晰細膩。

V30 5G還搭載了獨家的AI智能調節柔光環3.0技術，透過多項參數自動優化各種光線下的人像拍攝效果。專業級的夜景攝錄功能採用了軟硬件結合的方案，可輕鬆拍出色彩豐富、細節清晰的夜景人像影片。此外，V30 5G還提供了美食攝影和沙灘人像專門模式，透過預設風格和智能算法，輕鬆拍出出色的美食特寫和陽光笑容。

配合AI智能調節柔光環3.0，在拍攝人像時燈光更自然。

為保證優異的拍攝體驗，vivo為V30 5G設計了堅固耐用的機身。極致磐石緩震結構、鋁合金外框、Schott Alpha玻璃、3D緩震曲面螢幕等，使其通過了嚴苛的跌落和耐用測試。7.45mm的超薄設計和185g的輕盈重量帶來舒適手感。