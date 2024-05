Apple 今日(5月14日)推出了 iOS 17.5,帶來多個新功能和修正,包括 iPhone 維修模式﹑跨平台追蹤偵測,以下整合 6 大重點更新,讓用家快速了解 iOS 17.5。



Apple News+新文字遊戲

Apple News+現在增加了離線模式,即使沒有行動網路或 Wi-Fi 連接,也可以存取 Today 新聞和 News+ 專區。另外,加入了一個名為「Quartiles」的每日文字遊戲。要求玩家組合拼圖來形成單字並獲得分數。「Quartiles」僅限於付費 Apple News+ 訂閱用戶使用。

Puzzles 的排行榜功能新增了 Crossword、Mini Crossword 和 Quartiles 的玩家數據,可以查看統計數據和連勝紀錄,類似於紐約時報的「Wordle」功能。

跨平台追蹤偵測功能

iOS 17.5 增加了「跨平台追蹤偵測」功能,支援偵測第三方的物品追蹤器,這是 Apple 與 Google 共同開發的跨平台項目。iOS 17.5將讓 iPhone 用家知道附近是否有第三方追蹤器,正跟隨著用家一起移動。如偵測追蹤器,用家就可以停用該物品,並阻止它與所有者共享自己的位置。

iPhone 維修模式

iOS 17.5 推出「維修狀態」新功能,可讓 iPhone 在維修時,無需停用 Find My 和啟動鎖定功能。在 Find My 中可將 iPhone 置於維修狀態模式。過去維修都需要關閉 Find My,在維修期間仍可尋找 iPhone 的位置,甚至用家能夠在 Find My 中追蹤維修狀態,但這應該只適用在官方維修。

Podcast Widget更新

現時添加到主畫面或鎖定畫面的 Podcasts Widget,會根據正在播放的 Podcasts 設計,而改變 Widget 的背景顏色。

iPad 電池健康度

MacRumors指出,在 iOS 17.5 程式碼中發現,iPad 將推出的電池健康功能,包括查看最大容量、電池循環使用次數等。不過,電池健康狀態並未加入到 iPadOS 17.5,因此目前不清楚這一項功能在那個版本才會推出。

15項漏洞修正

iOS 17.5 除了推出多個新功能外,同時在替 iPhone 帶來高達 15 項安全性錯誤修正,因此建議用家盡快更新,以避免安全性錯誤問題。

資料來源:MacRumors