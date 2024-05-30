風扇推薦2024｜消委會高評分款/直立式風扇/無葉風扇10款值得考慮｜嚴夏提早來到，已經差不多是日日要開冷氣的日子，開了節省電力，太常吹冷氣人又易病，而且風扇更可以幫助冷氣對流，所以選購品質良好的風扇也相當重要！以下送上風扇2024十大推薦，有時下流行的直立式風扇、無葉風扇款式，還有得到消委會4.5分（5分滿分）高評價的款式。



風扇推薦01｜德國卓爾Summe CF-S85RD 8.0吋座檯強風循環風扇

消委會4.5評分，當中安全分數達到5分滿分，送風量達20.4立方米／分鐘，更是該次評測樣本中運轉時最寧靜的款式，屬扇葉直徑介乎18cm至21cm組別最高分款式。8吋款式有3D上下左右自動搖擺設計，製造葉柱狀循環氣流，配合冷氣使用可將冷空氣平均送到家中每個角落。$648

德國卓爾Summe CF-S85RD 8.0吋座檯強風循環風扇 $648

風扇推薦02｜樂信牌 Rasonic RCF-8YE循環扇

安全程度評分達5分滿分，高達21.2立方米/分鐘的送風量，屬該次測試18－21CM直徑風扇款式中，送風量最高的一款。設有4檔風速調節及正常風/自然風/睡眠風3種模式設定，弱點是運轉時聲量略高，寧靜程度只得3分。$558

樂信牌 Rasonic RCF-8YE循環扇 $558

風扇推薦03｜小米 ZLXHS01ZM 米家智能空氣循環扇

在消委會循環扇評測報告的安全程度、省電程度取得5分滿分，小米「米家」家電系列的暢銷款式，設計輕便小巧，送風量達18立方米/分鐘，左右轉向達120°，上下轉向90°，最遠可將風送至10米，5檔風力選擇並能夠用手機app控制。$369

小米 ZLXHS01ZM 米家智能空氣循環扇／$369

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👇👇消委會 12 款循環扇測試結果👇👇

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風扇推薦04｜日本Yohome 4D全方位淨化直流伸縮循環風扇

一般循環風扇都是放在地上使用，這款Yohome則有6檔高度任意調節的伸縮臂，底座更有操作面板。它屬於直流變頻電機，三片螺旋式扇葉造就強勁強大風力，氣流集中遠距離送風，配合4D全方位可調速自動搖頭，可自動上下90°，左右30°、60°、90°，2檔調速送風，加上12檔風速+4種吹風模式：一般風、自然風、睡眠風、ECO模式。更設有等離子空氣淨化模式及智能省電模式。（HTS-F186F）$499

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日本Yohome 4D全方位淨化直流伸縮循環風扇 $499

風扇推薦05｜日本Yohome 4D全方位淨化直流伸縮循環風扇 (座枱款)

Yohome同系列亦有另一款座座枱款直流循環風扇，三片螺旋式扇葉能提供12檔風速 + 一般風、自然風、睡眠風模式；4D全方位自動搖頭，送風角度達上下90°，左右85°。其氣柱型送風迅速帶動空氣循環，配合冷氣使用產生渦輪式對流令室內冷空氣平均。運轉時分唄範圍僅為10~45DB，不會對用家做成滋擾。同樣提供：等離子空氣淨化模式／智能省電模式／定時模型，附6米有效無線遙控。（HTS-F191）$398

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風扇推薦06｜Dyson Purifier HP09 冷暖風空氣清新機

Dyson近年集中搞風筒和吸塵機，雖然無葉風扇／風空氣清新機久未有新作，但這人氣機款的熱賣款HP09仍值得推薦。它採用Air Multiplier氣流倍增技術，搭配HEPA H13濾網捕捉99.95％小至0.1微米的微粒，更可去除異味、甲醛，一機有齊冷暖風，全年合用。$6680／Dyson官網限定減$500

Dyson Purifier HP09 冷暖風空氣清新機 $6680／Dyson官網限定減$500

風扇推薦07｜Xiaomi 智能變頻電風扇 2 Pro

如果你屋企不算太大，這款小米米家智能變頻電風扇，雖然風量不是非常大，但勝在內置電池（亦可駁火牛用）可在室內自由擺放，長柄可拆除改為座枱款式使用。雙層扇葉設計，3段風速亦有自然風設定，無刷直流馬達極致寧靜。本身不設實體遙控，可以用手機app操作，並支援 AI 語音控制、室外遙控操作。＄599（另有無內置電池版／售$429)

Xiaomi 智能變頻電風扇 2 Pro $599

風扇推薦08｜Philips 飛利浦 3D負離子DC循環扇 ACR4142CF

有長柄底座的循環扇，上下送風角度:30° / 60° / 90° 左右送風角度:60°，使用DC直流變頻，慳電又靜音，24段風速調節、12小時定時關機。內置負離子空氣淨化器，去除異味淨化室內空氣。$1,498

Philips 飛利浦 3D負離子DC循環扇 ACR4142CF $1,498

風扇推薦09｜Panasonic F-35TMH DC摩打風扇

有時買風扇不需要任何特別功能，風力夠、耐用、品牌有信心已經贏，樂聲F-35TMH送風能力為每分鐘 48 立方米，雖然已推出一段日子，但因為曾在消委會直流DC摩打電風扇評測中得到最高4.5分，安全程度更達5分滿分，所以廠方仍然不斷供貨，而且現時官方價格$1,380下調至$700。

Panasonic F-35TMH DC摩打風扇 $700

風扇推薦10｜LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇

LG PuriCare AeroTower 屬於22年左右，仍在疫情期間推出的三合一空氣淨化風扇，有冷暖氣版本之餘，強調採用 360°HEPA 濾網，三重過濾系統過濾大型粒子、99.97% 低至 0.3 微米粒子、清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。內置的UVnano 技術則可定時去除風扇葉片上 99.9% 經空氣傳播的細菌，多添一層防護。如果你家中有呼吸道疾病長期疾者或長者、小朋友，可以考慮。$4999