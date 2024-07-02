動漫節2024入場Cosplay要加錢？｜有鑒於近年ACGHK場外通道有過多Cosplay／拍攝活動，甚至「開壇作法」set晒LED燈收費私影，嚴重阻塞行人通道。今年大會將多租1個場館予「ACG CosParadise區」使用、比去年1倍，唯將需要收費入場！網民有讚有彈，認為Coser是ACG一大特色，不理解為何反而要付出更多；但同時亦有Coser支持，認為可以踢走一班「既不付入場費、又阻塞通道的」路人攝。



龍友玩爛規矩阻室通道．大會被迫做嘢？

大會指出，過去由於有大量coser及影友在CosParadise 場外進行攝影活動，阻塞行人通道，今年決定租用Hall 3B & 3C兩個場局，令CosParadise活動範圍增加一倍。不過該區將改為收費入場，所有Cosplayer及攝影人士如欲在CosParadise進行Cosplay／攝影活動，均需要事前在ACGHK app付費登記或購買通行證。(Cosplayer 登記證每日限2500名：$20 / 攝影師通行證每日限300名：$80）

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所有Cosplayer及攝影人士如欲在CosParadise進行Cosplay／攝影活動，均需要事前在ACGHK app付費登記或購買通行證。

Cos龍友都要加「攝影稱證記費」

7月2日動漫節於facebook發出公布後，收到140個like、2個嬲嬲，似乎反對的人不算太多，網民反動不大：「20蚊唔貴，一日2500個名額，5日加埋都唔夠交場租，仲要加人手管理，唔覺得大會咁做係想賺更多。」「好事，班壇友超乞人憎」有人笑言可以扮《戀上換裝娃娃》內的「龍友」入場，是否不用加80蚊攝影登記費。但其實不行，任何專業攝影器材都需要掛上登記證才能使用。

要不是Coser照顧ACG早就完蛋？網民唔係咁睇

有網民認為「要不是Coser照顧你們香港動漫節早就完蛋了」，覺得Coser令動漫節增加了賣點吸引人流，沒理由反而要另外加錢：「咁同比錢買動物園飛自己申請入去做動物比人睇有咩分別」有人又笑動漫節「本身用cosplay去吸引其他人入場畀錢消費，現在發現是第二條財路，就是連cosplay入場也要收錢」但卻馬上招來反對聲音「咩叫第二條財路?場內有人起壇收錢幫Coser影相，個展係禁止場外商業行為，有人玩爛個場仲瀨主辦？」「我同意影Coser係其中一個入場誘因，但場外（沒有付入場費）搞氣氛既人話、冇佢地撐個場死，真是荒謬.jpg」

記者向相熟的資深coser查詢感想，也不反對：「過去很多人霸佔位置設置曬燈架俾coser影相，尤其近年LED器材普及，架設大量燈光器材（即俗稱開影棚）的情況更嚴重，其實去年已有很多同好鬧阻路。現在限制了每日攝影師數量，沒有通行證只可以用手機影，踢走一些既不付入場費，只是影相的路人攝，相信是有幫助的。」不過Coser就希望大會加派人手清走場外阻街Coser以外，場館加大同時，也要增加入場查飛的人手「如果換晒衫仲要等成個鐘先入到場，真係會選擇唔玩」

有網民認為ACG跟RG都有龍友「開壇」影相阻礙通道，限制在收費區內才可拍照，有助打擊。

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三類入場者、點玩自己睇

Coser：想進入ACG CosParadise區，需事前於ACGHK app 進行付費登記（$20／每日限2500位），大會亦會在ACG CosParadise區，向已登記Coser限量派發進入Hall 1主場館之《Cosplay自由行》手帶。相反，只持有Hall 1入場券之Coser，仍需要另外登記才能進入ACG CosParadise區。

攝影愛好者：如使用專業攝影器材進行拍攝，需要另行在ACGHK app 購買攝影通行證。（$80／每日限300位）進入ACG CosParadise區後，亦需要同時配戴手帶／及將攝影通行證掛在專業拍攝器材上。留意ACG CosParadise區限量派發的《Cosplay自由行》手帶不適用於攝影通行證用家。

一般觀眾：進入Hall 1需要買入場券，大會每小時將派出不限於2000個名額，讓持有主場館入場券之人士進入ACG CosParadise區，感受及欣賞Cosplay文化，唯只可以用手機拍照。

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動漫節2024｜香港動漫電玩節 ACGHK

日期：2024年7月26日（五）至7月30日（二）

時間：10:00 – 21:00 (7月30日 8pm關閉）

地點：香港會議展覽中心1號展覽廳

門票：一般 $42｜小童 $20

其他須留意細節：

－與此同時，相信ACG工作人員與會展中心保安將會阻止任何人在CosParadise場館以外之地區(如Hall 1 & 3場館外)進行Cosplay/攝影活動，以保持通道暢通。

－ACG CosParadise 亦會在每小時釋出不少於2,000名額予持有ACGHK入場票之參觀者，進入該收費區欣賞Cosplay活動。

－如記者沒理解錯誤，在ACG CosParadise 區使用相機拍攝，即同時配戴手帶及將拍攝通行證掛在相機上（手機拍攝不受影響）。

－為防止活動中起影棚佔據空間之拍攝行為，將嚴格禁止使用腳架、閃燈架，又或是地毯、帳篷等霸佔地方設備。