iPhone 16 系列發布在即，很多人都在考慮要不要換機，甚至有人開始關心 iPhone 16 Pro 有沒有炒賣空間。根據市調機構 SellCell 一項針對 iPhone 用家的調查顯示，超過六成的受訪者打算在 iPhone 16 上市後換新機，這似乎預示著 iPhone 16 將能引發一波換機潮。



換 iPhone 16 關鍵原因：

SellCell 調查顯示，價格是影響用家升級的首要因素。這與以往的調查結果有所不同，此前用家對於新機的外觀設計和新顏色比較關心。然而，隨著手機品牌的競爭加劇和，用家對價格的敏感度顯著提高。調查中近 31% 的受訪者表示，價格將是升級的決定性因素。

散熱能力成關鍵

除了價格之外，iPhone 16 的散熱性能也成為了用家關注的焦點。過去幾代 iPhone 在高負荷使用時容易出現過熱問題，這對用家體驗造成了困擾，特別是常用 iPhone 玩手遊的用家。鋰電池在經常高溫的情況下，會對電池造成傷害。根據傳聞，Apple 將在 iPhone 16 中引入全新的散熱設計，約有 27% 的受訪者表示，這一改進將促使他們購買新機。

iPhone 16官網截圖流出(Lakhwinder Singh X戶口圖片)

Apple Intelligence 最大功能焦點

加入 AI 功能也是用家期待的另一大亮點。隨著人工智能技術在智能手機中的應用越來越廣泛，用家對 iPhone 在這方面的表現寄予厚望。調查中，近 22% 的受訪者表示，希望 iPhone 16 能夠提供更強大的 AI 功能，包括結合 ChatGPT 的 Siri。

唔換 iPhone 16 原因

並非所有用家都打算升級 iPhone 16。調查中，有超過 38% 的受訪者表示不會在 9 月換機，主要原因是價格和對現有手機的滿意度。其中，34% 的用家表示 iPhone 16 的價格過高，而另有 34% 的用家表示對目前的手機依然感到滿意，無需升級。

資料來源：SellCell