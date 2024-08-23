iPhone禁忌指令｜近日 iOS 上被發現了一個神秘的指令，可以令 iPhone 瞬間死機，引起大量用家關注。只需輸入特定的四個字符，不論是 iOS 17， 還是開發者版本的 iOS 18，都可能會立即死機，令觸控功能完全失靈。



根據 iOS 安全研究員 Ryan Stortz 的發現，只要在 iPhone 的 Spotlight 搜索欄中輸入「“”::」，iPhone 或 iPad 的用戶界面便會崩潰。TechCrunch 網站亦實測了這一指令，確實會在 iPhone 輸入即會導致界面崩潰，並且在主頁向右滑動至 App 搜索欄中輸入指令也會觸發相同的問題。

這一錯誤會使 iPhone 短暫崩潰，隨後會重載並返回到鎖機界面。在其他測試中，錯誤還會使螢幕閃黑mon一秒，然後重新顯示鎖機畫面。

Ryan Stortz 目前尚未有證據表明這是一個安全漏洞，表示有機會僅是一個界面故障 Bug，並不會對用戶的數據安全構成威脅。除非用家自己輸入這些字符，否則這一問題不會自行觸發，也不會對手機或數據造成損害。

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Apple 目前並未對此問題作出回應。然而，考慮到這問題已經引起了相當大的關注，Apple 可能會在未來的軟件更新中修復漏洞，以避免更多用戶受此影響。用戶來最好避免在日常操作中輸入這些已知可能引發問題的指令，以免令 iPhone 系統出現異常。

資料來源：TechCrunch